Live – Non È La D’Urso, come molti talk prodotti da Barbara D’Urso, è stato una bomba di successo. Soprattutto nelle ultime settimane, dove i temi del gossip sono stati caldissimi, tipo il Prati-Gate o le disavventure di Morgan.

Eppure nonostante questo il programma chiuderà i battenti per il mese di luglio. È la stessa Barbara a darne notizia. Lo fa con un post su Instagram in cui si rivolge soprattutto a i suoi fan e follower, per spiegare come stanno le cose.

Altre 2 puntate previste

Proprio sull’onda di questo meraviglioso riscontro di ascolti che Carmelita ha avuto in termini di ascolti con il suo nuovo programma, la casa di produzione e Publitalia le hanno proposto di prolungare la durata del programma per altre 2 settimane prima delle vacanze.

Erano quindi previste 2 puntate a luglio, ma anche Barbarella è umana e ha bisogno di un po’ di riposo. Così la D’Urso ha deciso di rifiutare l’offerta promettendo di tornare a settembre più carica di prima. In molti ci avevano sperato, in questo colpo di coda del suo Live. Ora però è la stessa conduttrice che chiarisce al suo affezionato pubblico la situazione. Lo fa con un post su Instagram, in cui appare più raggiante e soddisfatta che mai.

Il post di Barbara