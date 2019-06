Ultimo appuntamento con Live – Non è la D’Urso, giunto al termine di questa prima scoppiettante edizione. In studio da Barbara tanti ospiti legati all’affaire Pamela Prati, tra cui Eliana Michelazzo. Nuove testimonianze vengono affrontate in studio e molti nodi sono ancora da sciogliere.

L’opinione dell’avvocato Taormina

Continua la tormentata storia legata a Pamela Prati e alle due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. In studio sono presenti la Michelazzo e il ragazzo svizzero, che in questa storia, ha inconsapevolmente interpretato il ruolo di tal Simone Coppi. Il ragazzo è intenzionato a denunciare la ragazza per questo motivo e, in collegamento con lo studio, anche l’avvocato Taormina sembra convinto di questa decisione: “Credo che sia doveroso perché mi sembra sia tutto una presa in giro perché i social sono una cosa molto importante“. Poi, rivolgendosi proprio ad Eliana, il legale sbotta: “Lei si espone al giudizio pubblico stando in televisione, e io le dico che quando la guardo in televisione più vado avanti e meno le credo. Le dico quello che penso da spettatore, che sembra che racconti una serie di fandonie e che stia recitando da 4-5 settimane“.

“Mark Caltagirone più falso dei cinesi“

In studio a Live entra una nuova figura coinvolta in questa storia: Luigi Oliva, l’ex di Pamela Prati. L’uomo racconta come ha conosciuto la showgirl e come si sono lasciati: “Ci siamo conosciuti nell’estate del 2017 ed è durata fino a Capodanno 2018. C’è poi stata la percezione di una persona non vera nei miei confronti. Mi sono sentito usato, lei ha rinnegato tutto l’amore. A giugno mi ha poi detto che aveva conosciuto tal Mark Caltagirone che la stava corteggiando e la mia risposta è stata: “E allora fatti corteggiare!“. Poi un giudizio sul presunto Mark Caltagirone: “È una persona che non esiste, è più falso dei cinesi. Lui è un personaggio inventato: io credo che lei all’inizio non lo sapeva, poi non lo so“.

“Il bambino ci è rimasto male“

Ma c’è un altro conto in sospeso: la mamma del “finto” Sebastian Caltagirone, che ha scoperto proprio guardando Live che suo figlio era stato coinvolto in questa messinscena, ha incontrato in settimana Eliana Michelazzo. In studio l’avvocato della donna commenta: “Il bambino ci è rimasto veramente male e tra le cose che mi ha chiesto e di conoscere te, Barbara, che grazie al programma sono venute fuori queste cose. Ora che ha scoperto tutto questo, ha buttato via un anno e mezzo di vita“.