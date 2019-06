L’estate sembra finalmente giunta anche per Elena Santarelli e per la sua famiglia. Dopo aver superato le inevitabili difficoltà dovute alla grave malattia del figlio Giacomo è giunta la voglia di spensieratezza. Unita al desiderio di godersi i propri legami familiari.

Mare e montagna: il perfetto mix per una vacanza

La showgirl Elena Santarelli ha raccontato alla rivista Oggi come vede la sua estate, che sarà dominata dalla ritrovata spensieratezza. In primis una bella vacanza con la famiglia, che a quanto pare, saprà coniugare mare e montagna. Così ha infatti affermato: “Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita”. La località balneare è dunque ancora un’incognita ma forse questo fa parte della nuova filosofia che la showgirl ha deciso di seguire: “Ho smesso di fare programmi. La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita”. L’allusione è evidente: il tumore cerebrale che ha colpito il figlio Giacomo. Da cui, però, il giovane combattente è uscito vincente.

Elena Santarelli e il marito ancora uniti

Inutile dire che il periodo della malattia ha influito sugli umori della famiglia. Tuttavia, Elena Santarelli, nonostante il sua carattere a volte puntiglioso, è ancora molto unita a suo marito Bernardo Corradi. Con lui non manca di fare alcuni scatti pieni di romanticismo da condividere su Instagram. Così lei descrive il loro rapporto: “Non siamo una coppia perfetta, la mia non è la famiglia del Mulino Bianco. A volte discutiamo perché io sono pesantuccia, pignola, per me tutto deve essere ordinato”. E poi conclude di aver ritrovato la preziosa intimità con il suo compagno di vita: “Abbiamo attraversato un periodo difficile ma non ci ha messo in pericolo, anzi. Ora siamo stanchi, ma riusciamo a ritagliarci i nostri spazi grazie ai nonni, anche solo una cena fuori”.

*immagine in alto: fonte/Instagram