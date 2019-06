Tempo di felciità, sorrisi e grandi impegni per Elena Santarelli, dopo la vacanza a New York e la serenità ritrovata con il figlio Giacomo. La showgirl ha vestito i panni della madrina d’eccezione al ‘Raimbow Magicland‘, il parco divertimenti di Roma Valmontone. L’appuntamento del 16 giugno scorso l’ha vista grande protagonista per inaugurare il ‘Vulcano Nui Lua’, nuova attrazione della famosa area alle porte della Capitale.

Elena Santarelli al ‘Raimbow Magicland’

Madrina d’eccezione al grande evento, ha potuto provare il gioco che si compone di scivoli d’acqua e lava incandescente cimentandosi in prima persona nell’avvincente percorso. Elena Santarelli ha espresso il desiderio di portare presto anche i suoi figli, Giacomo e Greta, avuti da Bernardo Corradi.

“Sono felice di inaugurare questa nuova attrazione in mezzo a tanti bambini – ha detto la showgirl –, i loro sorrisi sono una ricarica di energia per me“. Dopo che il piccolo Giacomo ha sconfitto il cancro, mamma Elena è apparsa sempre più raggiante durante la presentazione del gioco dedicato alle famiglie.

Il ‘Raimbow Magicland’ di Roma è una delle realtà più importanti nel settore dei parchi divertimenti al Centro Sud. Il ‘Vulcano Nui Lua’ inaugurato da Elena Santarelli promette momenti mozzafiato, tra effetti speciali e discese da urlo.

La felicità di Elena Santarelli

La showgirl ha sempre condiviso con i fan le sue paure e il dramma della malattia che ha riguardato il figlio e ha travolto la sua famiglia. Non si è mai data per vinta, ed è diventata un esempio per tutte le mamme che combattono.

L’emozionante annuncio della guarigione del piccolo Giacomo è arrivato poco tempo fa, direttamente sul profilo Instagram di Elena Santarelli. Un segno di grande forza e speranza, accolto dal calore del suo affezionato pubblico.





*immagine in alto: fonte/Instagram Elena Santarelli