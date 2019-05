La vita di Elena Santarelli sembra pervasa di un nuovo entusiasmo, una nuova luce. Merito del suo piccolo eroe, Giacomo, che dopo una travagliata battaglia è riuscito a sconfiggere il tumore. A dare la bella notizia, qualche settimana fa, proprio la showgirl.

Ora Elena e il marito Bernardo Corradi si godono, insieme al piccolo "Jack", una vacanza da sogno negli Stati Uniti. La Santarelli documenta la gioia e la serenità ritrovata attraversa il suo profilo Instagram.

Cronache da New York

La famigliola felice alla conquista della Grande Mela. Elena e i suoi due uomini fanno rilassanti passeggiate al parco, lunghe sessioni di gossip e gustose mangiate esotiche nei sushibar. Per il piccolo Giacomo è tutto una scoperta, da quanto si evince dalle story pubblicate da mamma Santarelli. E non mancano foto ricordo scattate proprio dal piccolo Jack, mentre la coppia Elena-Corrado sorride al settimo cielo con New York sullo sfondo





La fine di un incubo

Tutto sembra tornato alla normalità da quando è stata annunciata la bella notizia del cancro di Giacomo, ormai regredito. Un nemico sconfitto ma che non permette di abbassare mai la guardia. Ora però Elena è fuori dall'incubo e bacia innamorata il suo bambino.

Ciò non significa però che dimenticherà tutto quello che è stata costretta ad affrontare negli ultimi anni e continuerà ad essere di supporto a chi sta affrontando un male che lei ha conosciuto molto da vicino.