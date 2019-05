L'ultimo scatto pubblicato da Elena Santarelli rincuora fan e follower e fa tirare a tutti un sospiro di sollievo. L'incubo è finito a quanto pare e la famiglia di Elena, piegata ma mai spezzata dalla lotta al cancro del piccolo Giacomo si gode quella tanto meritata felicità.

Con un post su Instagram infatti la showgirl e il marito Corrado Bernardi hanno voluto condividere con tutto il mondo la bella notizia. Il bimbo ha sconfitto la minaccia del tumore. Tanti gioiscono nel guardare il lieto fine della Santarelli.

Travolti dalla felicità

Dietro questo scatto, apparentemente comune, si nasconde un'immensa vittoria. Marito e moglie si baciano teneramente tra le mura del loro salotto. Una foto semplice, ma che sullo sfondo della storia di Elena Santarelli, che negli ultimi anni ha combattuto su due fronti, quello della malattia e quello degli haters, acquista tutto un altro significato.

Quelli sono una moglie e un marito, che si sono fatti forza contando l'una sulle spalle dell'altro, per far fronte alla peggiore delle minacce per un genitore: la malattia di un figlio. Finalmente Elena e Corrado dopo anni e cicli di chemio e radio possono dormire sonni tranquilli.

La felicità meritata

In questo tempo la coppia ha portato avanti questa guerra, condividendola con tutti, perché un male come il tumore infantile è più comune di quanto non si immagini. Tuttavia il supporto psicologico è fondamentale per una famiglia che si trova ad affrontare una sfida simile e condividerlo con altri che sono nella stessa condizione aiuta a sentirsi meno soli e quindi più forti.

Come le difficoltà, però, loro hanno voluto condividere anche la meravigliosa notizia. All'annuncio della guarigione di Giacomo in tanti hanno gioito con Elena e i suoi. Qualcuno ha anche commentato: "Vi meritate tanta felicità".