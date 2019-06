Un Costantino Della Gherardesca completamente diverso quello che stiamo cominciando a conoscere negli ultimi mesi. C’è da dire che il conduttore del famoso reality che mette alla prova celebrità e non come Pechino Express, ha recentemente subito una vera e propria trasformazione.

Dimagrito e in forma smagliante, sembra aver sposato una filosofia del benessere. Ma perché questa filosofia venga applicata nella vita di tutti i giorni, Costantino ha preso delle decisioni importanti, come la scelta di lasciarsi alle spalle ogni dipendenza.

L’annuncio ai suoi follower

Forse in cerca di sostegno, forse per metterli al corrente, ma Costantino ha voluto comunicare ai suoi follower la svolta importante: ha smesso di fumare. Lo ha fatto con una foto, un ritratto scattato dall’amico Alberto Zanetti.

Il conduttore spiega ai follower la scelta e confessa loro di conoscere i limiti della sua resistenza, ma di augurarsi che siano forti e ben lontani dal cedere. Già i primi cenni di stress cominciano a farsi sentire, ma lui tiene duro.





Il supporto della rete

Tanti i like, più di 4mila, a questo scatto. Ma gli utenti hanno fatto sentire il loro appoggio a Costantino con molti commenti e messaggi di sostegno.

“Resisti, resisti, resisti. Siamo tutti con te. Forza Costa!” scrive un follower. Mentre un altro sembra molto impressionato dalla sua forza. “Ti prego, facci sapere come te la cavi, ok? Magari è la volta buona anche per me“.