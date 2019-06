Arriva l’indiscrezione che tiene in bilico i fan di Pechino Express: Costantino Della Gherardesca potrebbe non tornare nelle vesti di conduttore quest’anno. È da un po’ che se ne parla e in un’intervista rilasciata a Panorama è lui stesso a commentare questa eventualità di essere sostituito da Simona Ventura.

Una lunga chiacchierata quella con Costantino, alla luce della quale analizza anche lo scandalo più fragoroso del momento, il Prati-Gate. Al termine delle sue valutazioni si evince chiaramente il suo punto di vista sulla faccenda chiacchieratissima che ha visto al centro di un’intricata vicenda due persone che non sono mai esistite.

Sostituito da SuperSimo

Il successo di Super Simo è in netta ripresa, ma ancora di più lo è la sua scalata in Rai. La bionda Tigre di Chivasso ha fatto il suo ritorno in viale Mazzini, dopo i grandi risultati di Selfie e Temptation Island Vip, nelle vesti di tutor a The Voice Italy. Eppure ascoltando i giudizi di Costantino Della Gherardesca sul programma non spende per lei molte parole. ” La nuova edizione di The Voice Of Italy? Non l’ho vista. Ma mi stanno molti simpatici Guè Pequeno e Elettra Lamborghini” ha detto il conduttore tra le pagine di Panorama.

Simona Ventura a The Voice Italy

Il fatto che tra i simpatici non abbia menzionato anche SuperSimo è da ricondurre al fatto che la Ventura è in lizza per soffiargli la conduzione di Pechino Express? In realtà è lui stesso a commentare questa ipotesi: “Non so ancora se Pechino Express lo condurrò io o Simona Ventura. Non so ancora nulla. Ubbidendo al volere del pubblico, che mi chiede di rifarlo, partirei anche domani. Ma la scelta spetta alla Rai e a Carlo Freccero” ha poi concluso Costantino. Intanto però lo stesso Della Gherardesca ha voluto tranquillizzare i suoi fan qualche tempo fa. “Tengo a rassicurare tutti coloro che sui social stanno dando vita ad una piccola rivoluzione” annunciava il conduttore. “Non ho avuto notizia diretta di una sostituzione su Pechino Express. Sono sicuro che la Rete, con cui ho sempre avuto un rapporto di fiducia e mutua soddisfazione, avrebbe informato prima me dei giornali, sia per una questione di carattere professionale che umana, che, banalmente, di educazione“.

Il giudizio sul Prati-Gate

Intanto nell’ambito della stessa intervista a Panorama, ha anche detto la sua sullo scandalo dell’anno: il caso Mark Caltagirone, fidanzato e promesso sposo inesistente di Pamela Prati. Non solo Della Gherardesca ha elogiato anche il modo in cui Barabra -Lady Cologno- D’Urso ha trattato la cosa nei vari salotti televisivi che gestisce.

Pamela Prati in un’apparizione televisiva

Ebbene Costantino l’ha trovata una trovata brillante al punta da definirla una vera e propria opera d’arte. “Ho guardato molto Barbara d’Urso. Se guardo Barbara d’Urso? Sì, la amo. E poi mi sono appassionato al Prati – Gate: più che uno scandalo, lo considero un’opera d’arte moderna. Penso l’indotto giornalisti, parrucchieri, autori tv, comparse, soubrette in declino che ha lavorato e guadagnato grazie a due uomini che non esistono“. Insomma lo spettacolo, per come è stato allestito, è stato molto gradito al conduttore.