Nonostante la bufera mediatica che l’ha travolta negli ultimi mesi, Pamela Prati ha deciso di reagire allo scandalo Mark Caltagirone e tornare subito allo scoperto. La showgirl ha scelto la Champions Vip per “riabilitarsi” alla mondanità e agli eventi di gala.

La sua presenza a Capri, però, non è stata gradita da tutti. La prima a commentare la cosa sui social è stata Eliana Michelazzo, ex manager ed ex amica della Prati, coinvolta nell’affare del fidanzato fantasma.

Pamela sbarca a Capri

Non si nasconde certo alle curiosità dei colleghi vip o dei paparazzi sempre a caccia dell’ultima dichiarazione, la chiacchierata Pamela Prati. Così eccola sbarcare alla Champions Vip, che si è svolta questo weekend, nell’incantevole cornice azzurra di Capri.

Pamela Prati

L’ex star del Bagaglino sembra anche ben disposta a concedersi a qualche intervista, magari chiarendo anche qualche punto nella faccenda che ancora fa tanto discutere: il matrimonio con Mark Caltagirone. Magri Capri potrebbe essere stata anche un’occasione per Pamela di spiegare la sua posizione. A testimoniare subito la presenza della Prati il profilo Instagram di 361magazine, che subito ha postato una foto della showgirl in una story in cui si annuncia: “È arrivata Pamela Prati”.

Il commento della Michelazzo

Immediata è stata la reazione di Eliana Michelazzo dopo aver veduto la story del magazine. Tra la manager e la Prati i rapporti si sono interrotti proprio durante lo scandalo dell’anno. Pamela, la Michelazzo e la Perricciolo, nel corso di varie dichiarazioni si sono vicendevolmente addossate la responsabilità di quanto successo. In particolare la Prati sostiene di essere stata plagiata dalle due socie di Aicos.

Ed ecco che le parole di Eliana, subito dopo aver visto la story che racconta l’arrivo di Pamela alla Champions Vip non sono state proprio gentili. La manager ha condiviso la story di 361magazine commentano: “Capri? Senza vergogna“. Una reazione che esprime disappunto nei confronti della scelta di Prati che è tornata a mostrarsi in pubblico mentre il gossip che le vede protagoniste ancora caldissimo. È evidente che la Michelazzo abbia trovato la presenza di Pamela a Capri del tutto inopportuna.