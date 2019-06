Lo aveva annunciato e alla fine lo ha fatto, Eliana Michelazzo ha pubblicato il video nel quale Donna Pamela Perricciolo assume, così afferma la stessa, delle gocce per calmarsi. Il tutto è avvenuto il 21 maggio scorso, poco prima del ricovero della Perricciolo in ospedale.

La battaglia tra le tre donne, protagoniste del Prati-Gate, detto anche il caso Mark Caltagirone, continua tra sferzanti botta e risposta tra post su social network e interviste.

Eliana Michelazzo pubblica un video con Pamela Perricciolo

Non si risparmia questa volta Eliana Michelazzo, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Donna Pamela, si è resa protagonista dell’ennesimo exploit via social, attraverso l’uso delle Instagram Stories.

La Michelazzo ha mostrato diversi messaggi scambiati con l’allora socia Pamela Perricciolo relativi alla vicenda del presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, l’adozione dei bambini e non solo, la Michelazzo ha anche mostrato le chat scambiate con il suo di presunto marito, Simone Coppi. Ultimo in ordine cronologico, un video di Pamela Perricciolo che afferma di aver preso tutte le gocce presenti in una boccetta.





Il video di Donna Pamela

Nel video, ultimo caricato nelle stories di oggi, si vede Donna Pamela disperata, in preda ad una crisi di pianto angoscioso. Con la voce rotta e l’affanno si appella alla socia e amica Eliana chiedendole disperatamente di crederle. “Qua non metto filtri, non metto niente” dice, poi prendendo la boccetta e mostrandola afferma: “Mi son presa tutta la bottiglietta delle gocce che mi sono comprata”.

Infine l’appello disperato alla Michelazzo, nel quale la Perricciolo afferma di non essere stata lei a spacciarsi per il marito Simone Coppi: “Io non ero Simone, non ero io in quelle chat e tu forse eri l’unica che…” e qui il video s’interrompe.

La Michelazzo ha poi spiegato di non aver voluto pubblicare il resto del video, accusando la Perricciolo di essere una grande attrice, “Piangevi perché ti era caduto tutto il castello”.

Questo messaggio è arrivato ad Eliana il 21 di maggio, due giorni dopo la notizia che Donna Pamela Perricciolo era stata ricoverata al Gemelli per un malore. Questa sera a Live: Non è la D’Urso l’ennesimo, forse ultimo, atto della vicenda.