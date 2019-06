Stefania Orlando pronta all’altare: le nozze con Simone Gianlorenzi si avvicinano e il prurito del gossip inizia a farsi sempre più irresistibile. La conduttrice è apparsa in alcuni scatti del settimanale Chi, che la vedono raggiante con il compagno e futuro marito. C’è poi una grande rivelazione sul loro incontro e sul rapporto che li lega da ormai 11 anni, una favola romantica ha cambiato per sempre la vita di entrambi.

La rivelazione di Stefania Orlando

Dopo il matrimonio (fallito) con Andrea Roncato, per Stefania Orlando è iniziata una nuova relazione che la vedrà presto sull’altare. La conduttrice e showgirl sposerà il suo compagno, Simone Gianlorenzi, dopo 11 anni di felice fidanzamento.

Per lei no c’è alcun dubbio: il musicista è l’uomo perfetto e al suo fianco ha ritrovato i sorrisi e la voglia di tuffarsi in un progetto a due. Il settimanale Chi segue da vicino le tappe salienti del loro amore, compresi i preparativi per la cerimonia.

Proprio alla rivista di Alfonso Signorini la Orlando ha rivelato qualcosa di importante sulla sua favola rosa: “Non c’è stato un solo giorno, in questi 11 anni, dove non mi abbia messa al primo posto. Non ha mai dato nulla per scontato e mi è sempre stato vicino“.

“Trovare un uomo come lui è stata una fortuna“, ha aggiunto, e questa certezza non l’ha mai fatta dubitare della scelta di convolare a nozze con lui.

Un matrimonio in riva al mare

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si uniranno in matrimonio con una cerimonia in riva al mare, come ha svelato lei stessa al settimanale Chi. Diventeranno moglie e marito con rito civile, al tramonto, nella magica cornice romana di Maccarese.

Un evento tanto atteso quanto stuzzicante per le cronache rosa, sui cui si accalca la curiosità dei fan. La showgirl ha svelato anche altri dettagli, dal tema ‘total white’ (imposto anche al dress code per l’occasione) alle decorazioni scelte tra romantiche candele e suggestivi giochi di luce.





A sigillare l’unione ci sarà anche il “rito della sabbia“, che Stefania Orlando ha spiegato così: “Rappresenta la congiunzione di due vite in una sola e l’inizio di un percorso che durerà tutta la vita“.

