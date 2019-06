È già tempo di calure estive su Instagram dove i gradi sono già saliti tantissimo e la temperatura percepita è rovente. Iniziano lentamente a fioccare sui social i primi scatti hot dell’estate delle vip più vista e in prima fila c’è il bikini di Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo a Mykonos

Scatti arroventati quelli Anna Tatangelo ha recentemente postato su Instagram, non più di un giorno fa. Alle sue spalle c’è una piscina cristallina da fare invidia a qualunque persona non si trovi ora al mare o in piscina come lei. Ovviamente però, se il contesto può essere giudicato incantevole, si sprecano le parole per il suo fisico da urlo.

Lo scatto sensazionale

Un corpo statuario, scolpito col cesello in cui tutto, ogni forma e tonalità è al punto giusto: anche l’abbronzatura rasenta infatti la perfezione. Diventa quasi difficile concentrarsi sul costume di due distinti colori per la mutanda e il reggiseno. Impeccabile anche l’occhialata da diva particolarmente accattivante. Insomma, la Tatangelo supera a pieni titoli la prova costume e lascia tutti a bocca aperta.





Elogi e applausi tra i commenti

Diventa difficile andare a leggere uno per uno tutti i commenti che ha catturato il suo scatto. Mentre la cantante si rilassa in quel della Grecia, a Mykonos, molte delle amiche “vip” come lei, commentano la sua bellezza su Instagram. Faccina meravigliata e tanti piccoli fuocherelli, è il commento dell’amica e cantante Giorgia a cui seguono i 3 cuoricini di Beatrice Valli, l’ex di Uomini&Donne. “Booooooom” scrive Syria, complimentandosi con la Tatangelo. E spulciando poi bene qui 120mila like si scorge quello “tattico” di Jimmy Ghione.

*immagine in alto: Anna Tatangelo. Fonte/Instagram Anna Tatangelo (dimensioni modificate)