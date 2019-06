14 anni d’amore sono tanti, anche se loro due sembrano due eterni ragazzini. Ilary Blasi e Francesco Totti sono impegnati nelle loro vacanze estive a Ibiza, come molti vip, e intanto festeggiano anche un traguardo importante.

14 anni insieme

Sono passati 14 anni da quel 19 giugno 2005 quando la coppia è felicemente convolata a nozze. Adesso, dopo tanti anni insieme e 3 figli, è il momento di festeggiare. La conduttrice ha quindi pubblicato sui social una foto insieme, tra le braccia del suo Totti, mentre si baciano. In fondo alla foto appare la scritta “I love you“, con ben 14 cuori come didascalia.





Anche Francesco Totti, sempre molto molto riservato, ha deciso di lasciare un messaggio pubblico alla sua compagna, così ha commentato la foto: “X sempre“. Moltissimi anche i fan che commentano e fatto le loro congratulazioni e complimenti alla coppia.

Il futuro

Cosa c’è nel futuro lavorativo della coppia? Per Ilary Blasi pare si aprano le porte dello storico programma Giochi senza Frontiere, l’appuntamento estivo che vedeva sfidarsi 20 nazioni in prove di abilità. Sembra invece che stia per finire il lungo sodalizio con il Grande Fratello vip che potrebbe passare nelle mani di Alfonso Signorini. Il futuro di Francesco Totti appare decisamente più nebuloso, il campione ha lasciato definitivamente la Roma, un divorzio sofferto per il giocatore e per i tifosi. Chissà quindi cosa gli riserveranno ora i prossimi anni, per adesso meglio godersi le vacanze.