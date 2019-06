È iniziata con successo l’avventura da conduttrice de La Vita in Diretta Estate della ex giornalista di Tg2 Lisa Marzoli, affiancata, non senza polemiche, dall’attore Beppe Convertini. Nei primi giorni la trasmissione di attualità ed intrattenimento ha infatti raggiunto share molto positivi, dal 15-20%, ottenendo 1.462.000 telespettatori.

Nuovi conduttori, quindi, ma anche un nuovo taglio per il famoso rotocalco pomeridiano di Rai1. “Sarà più vita e più estate – spiega la Marzoli durante un’intervista a TvBlog- Abbiamo moltiplicato gli inviati in tutti Italia, andranno in giro con la nuova tecnologia degli zainetti. Ci sarà più talk, […]: più leggero […], ma su temi divisivi. Il pubblico da casa potrà votare.”

Una carriera di successo

“Non potevo chiedere di meglio”, aggiunge la giornalista, ritornata da poco in Rai dopo un assenza di due anni per maternità.

La conduzione de La Vita in Diretta è però solo il più recente passo di una lunga vita professionale nella rete nazionale, iniziata con la conduzione del programma Uno Mattina estate su Rai1, nel 2004. La Marzoli si occupa quindi di varie rubriche e servizi per Tg3 e Tg2, conducendo anche Cronache Animali su Rai2 ed infine, dal 2016, il programma in seconda serata S’è fatta notte, insieme a Maurizio Costanzo, il quale le ha insegnato a “tirare fuori anche l’emotività e quello che sei veramente”.

“Porterò il mio essere giornalista nel racconto delle storie di cronaca – continua la conduttrice – porterò l’esperienza[…] con Maurizio Costanzo, dove ho imparato la tridimensionalità”. Sempre Lisa Marzoli: “Al telegiornale si è bidimensionali […].E poi un po’ di estro marchigiano, quasi romagnolo, per le parti più leggere dedicate al costume. La mia carriera può trovare ne La vita in diretta la sua espressione più alta“.

Un ritorno al Tg2?

“Se tornerò al TG2 o meno, sarà l’azienda a deciderlo”, chiosa la giornalista. Per adesso la Marzoli non pensa quindi al futuro, scegliendo di concentrarsi sulla conduzione del programma estivo: “Sono contenta di fare La vita in diretta, perché è un programma che contiene tanti tasti” .

Il Rapporto con Convertini

E per quanto riguarda il suo rapporto con il collega Beppe Convertini? Le voci di corridoio dicono abbia ottenuto il prestigioso ruolo grazie ad amicizie influenti, come quella con Rocco Casalino, ex gieffino e tutt’ora portavoce del presidente Conte.

La Marzoli non si sbilancia sulla questione, ma, come dichiara alle telecamere di BlogoTv, è contenta che almeno su di lei non si siano fatte polemiche. Con Convertini il rapporto sembra per adesso essere buono. “È una persona molto positiva – conclude la giornalista – Sono sicura che andremo d’accordo!”.

*immagine in alto: Lisa Marzoli. Fonte/Instagram Lisa Marzoli (dimensioni modificate)