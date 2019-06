Inizia l’avventura televisiva di Beppe Convertini in Rai. Dal 17 giugno, infatti, il pugliese eletto più bello d’Italia nel 1993 sarà al timone, insieme alla giornalista Rai Lisa Marzoli, del programma pomeridiano di Rai 1 La Vita in Diretta Estate.

Come si legge sul sito di Rai Play riguardo alla presentazione del programma ci aspettano “Due ore di intrattenimento pomeridiano, all’insegna dell’attualità, dello spettacolo e delle passioni dell’estate, per raccontare l’Italia “in tempo reale””.

L’inedita coppia di conduttori è stata, nelle scorse settimane, ospite di diversi programmi Rai: Storie Italiane con Eleonora Daniele, Vieni da me con Caterina Balivo e anche La Vita in Diretta stessa. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini li hanno infatti ufficialmente presentati al pubblico del programma come loro “eredi” per i mesi estivi.

Convertini: “È il coronamento di 30 anni di carriera”

La conduzione arriva per Convertini dopo una lunga gavetta nel mondo dello spettacolo.

Oltre ad aver vinto il premio come Più bello d’Italia ed aver fatto il modello per grandi marchi italiani ed internazionali, lo stesso attore in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni sottolinea: “Ho fatto cinema, fiction, radio e mi sono messo alla prova presentando tantissime serate in giro per l’Italia. La mia prima fiction di successo è stata Vivere e la ricordo con grande gioia. Ho sempre creduto in quello che facevo. Ho ricevuto porte in faccia ma non mi sono mai scoraggiato. Ho sempre cercato di capire gli errori e di trasformarli in occasioni di rilancio. Insomma, mai arrendersi!”

Una scelta che ha fatto polemica

La scelta della dirigenza Rai di mettere Beppe Convertini alla guida del programma estivo, però, non è stata esente da polemiche. Mentre il sempre “spietato” Dagospia asserisce che Convertini debba ringraziare per la sua presenza Rocco Casalino (portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte), con il quale l’attore pugliese avrebbe uno stretto rapporto di amicizia, Covertini ritiene invece che questa scelta fatta da mamma Rai sia più dettata da un’aria di rinnovamento e anche lo stesso Casalino ha smentito ogni voce a riguardo in una nota.

In ogni caso, il neo conduttore assicura che il suo garbo, il suo sorriso e la sua esperienza daranno quel tocco in più al programma di infotainment di Rai 1.

*Foto iniziale: Beppe Convertini su Instagram dal profilo de La Vita in Diretta