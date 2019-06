Le indagini sulla fuga di gas a Rocca di Papa portano poche sicurezze in merito alla dinamica, ma una cosa è certa: il Sindaco Emanuele Crestini, morto ieri dopo una lunga agonia, è stato un eroe. il giorno dell’esplosione, in molti hanno spiegato che il Sindaco Crestini è uscito per ultimo: è prima passato ad avvisare tutti quanti i dipendenti del pericolo e sto all’ultimo ha lasciato l’edificio. Questo ha però fatto sì che inalasse tutto il denso fumo propagatosi a causa dell’esplosione: è stato proprio il fumo ad uccidere il Primo Cittadino, provocando un danno irreversibile ai tessuti polmonari.

Un Sindaco amato da tutti

A vegliare sul Sindaco Crestini, in questi giorni di cure, sono stati in molti. In molti hanno sperato che la situazione potesse migliorare: hanno fatto visita alla sua famiglia in ospedale ed hanno speso parole molto generose nei confronti dell’uomo. La madre, una settimana fa, mentre la prognosi del figlio peggiorava, aveva confidato a Il Messaggero: “Dicono che è uscito per ultimo dal Comune, si è preoccupato prima di tutti i dipendenti e poi ha pensato a mettersi in salvo. È fatto cosi, Emanuele. L’anno scorso durante la campagna elettorale ha soccorso un automobilista con l’auto in fiamme. Ha preso l’estintore e si è messo a spegnere l’incendio”.

Le testimonianze di cittadini e autorità

Una concittadina di Crestini, in ospedale, ha raccontato: “Sta dalla parte di noi cittadini, di chi lo sostiene e anche di chi non lo sostiene. La sua porta è sempre aperta, non c’è nemmeno bisogno di bussare. È lui che ti viene incontro: che problema c’è? Per questo sono venuta fino a qui”.

Dopo la sua morte Mauro Buschini, Presidente della Regione Lazio, ha detto in onore di Crestini: “È morto per il senso del dovere, per amore di quel luogo sacro che sono le istituzioni. Un esempio, un uomo che non ha avuto timore per la propria vita. Un eroe. Alla sua famiglia, a tutta la comunità di Rocca di Papa la nostra vicinanza”.