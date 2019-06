Michael Landon, la star de “La casa nella prateria” che interpretava Charles Ingalls è morto a Malibu il 1 luglio 1991, ucciso a 54 anni in sole 12 settimane da un tumore al pancreas, ma attorno a questa morte si cela un mistero.

Forti dubbi sulla morte dell’attore

La sua morte così prematura aveva colpito moltissimo il pubblico televisivo che si era molto affezionato all’attore e soprattutto al suo ruolo di padre affettuoso, lavoratore instancabile e marito devoto, che interpretava nella Casa nella prateria.

Già nel 2014, Channel 5 aveva ideato uno show di inchiesta intitolato”Autopsy: The Last Hours of…, che indagava sulla storia dell’attore, iniziando l’inchiesta partendo proprio dal telefilm girato dal 1974 al 1983 in un ranch di Simi Valley, a 25 chilometri dal Santa Susana Field Laboratory.

Il cast nella La casa nella prateria

La casa nella prateria potrebbe essere radioattiva

Proprio in questa zona, non molto lontano da Los Angeles, avvenne nel 1959 un’esplosione nucleare. Studi e rivelazioni successive portarono alla luce la presenza di materiale radioattivo che, secondo gli esperti, potrebbe essere legata alla malattia improvvisa e fulminea che colpì Michael Landon. Il giornale People aveva già dato l’anticipazione sul forte sospetto legato all’ aumento considerevole dei tumori nella zona di Santa Susana.

Il patologo forense Michael Hunter proprio a questo proposito ha affermato:”Gli studi sono arrivati alla conclusione che quell’incidente è legato alla morte di 2000 persone colpite da cancro e che le radiazioni portarono a un aumento del 60% dei tumori.”

La zona del ranch radioattivo di Santa Susana

Altre cause sulla morte di Michael Landon

Il dottor Hunter ha però espresso grande scetticismo sul collegamento fra le radiazioni di Santa Susana e la malattia che ha causato la malattia e la morte poi di Michael Landon. Sull’argomento il patologo ha aggiunto “Nonostante gli studi scientifici sugli elevati tassi di tumori causati dalla vicinanza al sito dove avvenne l’incidente, non ci sono prove scientifiche sulla morte di Michael Landon“.

L’attore americano ha lavorato per tanti anni vicino a luogo dove è avvenuto il tragico incidente di Santa Susana. Il dottor Hunter, proprio nell’episodio della docu-serie, aggiunge: “Anche se non posso escludere nulla, penso di aver trovato un’altra causa molto più convincente delle radiazioni sulla morte di Michael Landon“.

Il dottore si riferiva con questa dichiarazione al passato di alcol e fumo dell’attore e sebbene fosse un grande sportivo, questo non ha sicuramente giovato al suo organismo.

L’attore non credeva alla diagnosi di tumore e in pochissimo tempo si è spento, lasciando la moglie Cindy e i suoi due bambini.