Il forte risalto mediatico che sta subendo lo sfratto ai danni di Morgan sembra non essersi ancora placato. Il cantante, infatti, a seguito di un suo aspro commento contro Riccardo Signoretti, il direttore della rivista Nuovo, è stato duramente attaccato da Cristiano Malgioglio.

Le parole di Morgan al centro dell’attacco di Malgioglio

Al centro dello sfogo di Malgioglio, questa volta, vi è una frase pronunciata proprio da Morgan, durante la trasmissione Live-Non è la d’Urso.

Nel corso dello scontro con Signoretti, il quale lo aveva rimproverato per le sue continue lamentele verso l’imminente sfratto, il cantante gli aveva così risposto: “Perdonatelo perché non sa quello che dice”. A questo punto, il direttore del settimanale aveva replicato: “A me la casa non la toglie nessuno perché non ho fatto niente”.

Quindi, Morgan aveva verbalizzato: “Più che altro perché non possono venire figli da te”, riferendosi implicitamente all’omosessualità di Signoretti e al fatto che lui non possa procreare.

“Certe affermazioni così infelici..”

Questo scontro non è, di certo, sfuggito a Cristiano Malgioglio che, tramite i social network, ha attaccato in modo piuttosto pesante l’ex frontman dei Bluvertigo.

Come didascalia a una foto che ritrae un Morgan sorridente, il compositore italiano ha scritto: “Il genio si fa per dire…Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il Direttore @riccardo_signoretti con una battuta orribile durante la trasmissione ‘Non è la d’Urso…parlando della sua situazione inerente i suoi problemi familiari”.

Riprendendo in parte quanto accaduto, continua: “Ottime parole quelle di Signoretti…e il genio…si fa sempre per dire…lo offende con una frase disgustosa…tipo: Più che altro i figli non possono venire da te”.

Così, Cristiano Malgioglio ha concluso: “Certe affermazioni così infelici, in un periodo tanto delicato e in un momento in cui si festeggiano i 50 anni #lgbt nel mondo è di una bassezza orribile. Di certi Morgan non possiamo meravigliarci l’importante è riconoscerli”.