A Live non è la D’Urso, dopo aver parlato della questione “sfratto” che potrebbe risolversi solo se Morgan riuscisse a trovare 200mila euro e se chi ha comprato la sua casa all’asta accettasse di rivendergliela, Morgan si è scagliato di nuovo contro Asia Argento, rivelando di aver iniziato a consumare sostanze stupefacenti per colpa sua. Le sue parole hanno provocato la durissima reazione di Alfonso Signoretti.

Morgan, Asia Argento e la droga

Dopo un incipit di riconciliazione in cui l’ex compagna di Morgan, Jessica Mazzoli, ha mostrato dei video in cui il cantautore dopo anni si trovava di nuovo accanto alla figlia che hanno avuto insieme, l’ex gieffina ha rivelato di aver voluto rispondere all’appello del cantautore che ha chiesto aiuto sia a lei che ad Asia Argento. Dopo aver parlato della questione sfratto, Morgan ha definito nuovamente Asia Argento una maestra di tossicodipendenza e ieri a Live non è la D’Urso ha rincarato la dose. Platinette ha chiesto a Marco Castoldi, in arte Morgan, se fosse vero che a iniziarlo al consumo di tossicodipendenza fosse stata lei e lui ha ribadito: “Mi ha fatto imparare tutto“.

Poi, ha anche aggiunto che la sua ex compagna e madre di sua figlia Anna Lou, avrebbe iniziato al consumo di droga anche molte altre persone: “Non solo mia, credo che ci sia un’intera squadra di calcio“. Di fronte poi alla replica di Barbara D’Urso che ha detto di dissociarsi dalle gravi accuse mosse da Morgan ad Asia Argento, Marco Castoldi si è indignato dicendo che ciò che ha detto è grave “perché sono gravi le conseguenze mie, non perché è una questione di calunnia, ma perché è una questione di salute“. Morgan ha poi con rabbia posto l’accento su come Asia Argento abbia tradito la sua fiducia, più volte, quando stavano insieme, dal punto di vista sentimentale.

La replica al vetriolo di Alfonso Signoretti

Le accuse mosse da Morgan ad Asia Argento non sono state per niente ignorate da Alfonso Signoretti che replicando alle sue dichiarazioni gli ha detto di smetterla di “giocare a chi è più drogato“. Poi il direttore di Nuovo ha anche invitato il cantautore a rispondere a chi dice che “i 200mila euro te li sei sniffati“, poi gli ha chiesto: “Dove hai messo i soldi che hai guadagnato con il lavoro? Non venire qua a fare pena, che non fai pena a nessuno“.

Poi, Alfonso Signoretti ha anche accusato Morgan di essersi riappacificato con Jessica Mazzoli, la sua ex compagna e madre di sua figlia, per mettere in atto un’operazione mediatica e ingraziarsi così il pubblico, ma a questa accusa la risposta sia di Jessica Mazzoli che del cantautore è stata univoca nel smentire quanto dichiarato da Signoretti.