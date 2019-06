Due uomini di 58 e 55 anni sono morti nel pomeriggio di ieri a Miglionico, provincia di Matera, a causa di un drammatico incidente con una mietitrebbia. Nel sinistro è rimasta ferita anche la figlia 19enne di uno dei due uomini, presente sul posto.

Incidente in campagna

È accaduto tutto in pochi attimi, una frazione di minuti nella quale due fratelli hanno perso la vita. Si trovavano nei loro campi nel Materano, stavano lavorando quando sono stati travolti dalla mietitrebbia che stavano usando. Così sono morti due fratelli, entrambi coltivatori, originari di Pomarico ma residenti a Miglionico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il mezzo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato schiacciando uno dei due uomini e facendo cadere l’altro che vi si trovava sopra insieme alla figlia. Immediato l’intervento dei soccorsi, 118 e vigili del fuoco; per i due uomini non c’è stato nulla da fare mentre la giovane è stata trasportata con urgenza presso l’ospedale Madonna delle Grazie dove al momento si trova ricoverata.

Lo sfogo del segretario del Fai Cisl Basilicata

Un incidente grave dal quale ne è scaturita un’amara riflessione da parte del segretario generale della Fai Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. Secondo quanto si legge su La gazzetta del Mezzogiorno, questo incidente “impone una seria e circostanziata riflessione sullo stato della sicurezza in agricoltura.

Cavallo si è espresso a nome della comunità: “Siamo sconcertati e attoniti” e poi ha aggiunto che quanto accaduto a Miglionico deve essere un punto di partenza per una riflessione più profonda in merito di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare “in agricoltura dove va intensificata”.

Un incidente simile a Nuoro

Pochi mesi fa un drammatico incidente, simile ha questo, ha coinvolto un bambino di 3 anni. Il piccolo si trovava nei campi insieme al nonno, a Capo Comnino, zona Siniscola, provincia di Nuoro. Il piccolo è stato travolto dal mezzo morendo sul colpo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il bambino si è allontanato da casa per andare incontro al nonno, l’uomo, che si trovava alla guida del mezzo, non l’ha visto e lo ha travolto.