Una giornata di ordinaria follia a Napoli, dove una rissa è scoppiata a seguito di quello che sembra un tamponamento tra motorini. Uno dei passeggeri, un uomo, ha aggredito una donna prendendola a calci in faccia mentre lei era a terra. La lite è continuata con una seconda rissa tra le due donne, in cui interviene nuovamente lo stesso uomo che riprende a malmenare la ragazza. Scene incredibili di un semplice tamponamento sfociato nella violenza.

Presa a calci in faccia dopo un tamponamento a Napoli

Il video è stato condiviso sui canali social anche da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Una scena in cui la rissa avviene in mezzo alla strada, con diverse persone che assistono alla scena surreale e alcune cercano anche di intervenire. Un uomo e una donna che viaggiavano insieme su uno dei motorini hanno aggredito la seconda donna, che ha tentato di reagire. La rissa va avanti per diversi minuti e a un certo punto l’uomo prende a calci la ragazza caduta a terra. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, ha dichiarato che la Polizia Postale sta cercando di risalire all’identità dei due affichè vengano denunciati.