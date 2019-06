Ci sono succose indiscrezioni sulla conduzione della 4 puntate speciali di Linea Verde, che occuperà la fascia della prima serata di Raiuno da venerdì 9 agosto. I rumors più insistenti riguardano l’arrivo di Lorella Cuccarini, che secondo TvBlog andrebbe ad affiancare il già confermato Federico Quaranta. Si tratta di una pista tra le più battute delle ultime ore, che sembra spazzare via, e senza appello, l’ipotesi Nunzia De Girolamo.

Lorella Cuccarini a Linea Verde?

L’orizzonte sembra sempre più concreto: Lorella Cuccarini sarebbe prossima alla conferma per la conduzione delle puntate di Linea Verde in prime time. La showgirl andrebbe ad affiancare il conduttore Federico Quaranta, il cui nome è già una certezza.

I rumors si fanno sempre più pressanti e mancherebbe davvero poco alla notizia ufficiale. Per l’artista sarebbe un vero colpo grosso, che la vedrebbe tornare nelle case degli italiani con una trasmissione sulla rete ammiraglia Rai.

Eppure, prima di lei si era parlato dell’idea che le redini del programma fossero praticamente tra le mani di Nunzia De Girolamo, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle. Niente ipoteca sul format da parte dell’ex deputata di Forza Italia, il cui nome sarebbe sfumato irrimediabilmente.

L’ipotesi per Nunzia De Girolamo

Sempre secondo quanto riportato da TvBlog, per Nunzia De Girolamo non sarebbe detta l’ultima parola. Se l’edizione estiva in prima serata le scivola di mano, ci sarebbe una nuova proposta all’orizzonte.

I pettegolezzi si affollano sull’idea che le venga affidato il timone della prossima stagione invernale della trasmissione. Questo scenario, però, andrebbe a cambiare completamente le sorti di Daniela Ferolla, che fino al 2019 l’ha condotta con successo. I giochi non sono ancora fatti, dunque, e i colpi di scena potrebbero arrivare su ogni fronte.

Poche settimane fa, proprio la Ferolla ha parlato del programma a microfoni di DiPiù Tv, non nascondendo la curiosità di sperimentare altre vie professionali: “So che la Rai crede in me, perciò se vorrà riconfermarmi alla conduzione, sarò molto felice. Mi piacerebbe, però, provare anche nuove strade“.