In pochi sanno che, la vita privata del famoso presentatore non è stata per niente noiosa. Infatti, Pippo Baudo ha avuto 2 figli da due donne diverse.

Tiziana, la figlia di Baudo e mamma di due gemelli

La figlia di Pippo Baudo è nata nel 1970 dal primo matrimonio del presentatore con Angela Lippi. Tiziana è una persona molto riservata e negli anni ha sempre optato per non essere identificata come “la figlia di”, preferendo tenere privata la sua vita. Timida ma dalla forte personalità, la ragazzina che si colorava i capelli e si faceva i tatuaggi, si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nel mondo del lavoro.

Infatti, collabora come p.r. ed organizzatrice di eventi con RTL 102.5 da 18 anni e cura il booking ospiti di diverse trasmissioni televisive. Nel 2009 si è sposata con Mirko Mengozzi, speaker di Radio Italia da cui ha avuto 2 gemelli nel 2010. Per il matrimonio, Tiziana ha voluto omaggiare i suoi genitori scegliendo di celebrare il rito a Sant’Ambrogio, la chiesa nella quale sua madre e suo padre si erano sposati 39 anni prima.

A proposito del rapporto con i suoi cari, in un’intervista rilasciata al Quotidiano.net a pochi mesi dalle sue nozze da sogno, Tiziana ha spiegato che: “Loro sono le mie colonne portanti…nel giorno delle nozze hanno vissuto e condiviso insieme l’emozione e la commozione del momento” .

Chi è Alessandro, figlio di una relazione extraconiugale

Il primogenito di Baudo è nato nel 1962, dalla relazione tra il presentatore e Mirella Adinolfi, che era già sposata e aveva due figli. Nonostante fosse il frutto della relazione extraconiugale, la donna decise di tenere il bambino e crescerlo insieme al marito Tullio Formosa, con cui si trasferirono in Australia. Nonostante Pippo Baudo abbia riconosciuto il figlio solo nel 1996, Alessandro ha dichiarato, durante un’intervista a Domenica Live, che il presentatore è sempre stato molto presente nella sua vita, pensando addirittura che fosse uno zio.

La verità venne a galla solo quando Tullio Formosa morì e così Mirella rivelò tutto. Anche se inizialmente fu un vero e proprio shock, padre e figlio ora sono inseparabili e Alessandro, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha messo finalmente a tacere le voci false che tra i due ci fosse una rottura. Nella vita, a differenza della sorella Tiziana, ha deciso di lavorare in prima linea sotto i riflettori. Infatti, è un noto cantante, famosissimo in Australia, con il nome d’arte Alex Baudo ed ha inciso con la sua band diversi dischi.