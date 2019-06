Ormai i fan della bella Lorella Cuccarini possono esultare: la loro beniamina prenderà in mano il timone del programma La vita in diretta. Il sito Tvblog ha annunciato che al suo fianco ci sarà Alberto Matano, giornalista del Tg1 decisamente molto amato dal pubblico della Rai.

Addio a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi si ritrovano quindi a dire addio definitivamente al programma La vita in diretta, uno dei più famosi di casa Rai. Al loro posto arriverebbero Alberto Matano e Lorella Cuccarini: il primo è nome che si vocifera da qualche giorno e che piace tanto al pubblico; la seconda ha già riscosso il favore incontrastato del pubblico dimostrando che la scelta della Rai è più che mai azzeccata. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi invece potrebbero tornare, sempre insieme, alla conduzione di uno degli storici programmi del mattino. In cima alla classifica delle possibilità c’è Unomattina in famiglia.





Chi è Alberto Matano

Nel 1998 ha iniziato nella redazione di Bloomberg Tv per l’agenzia ANSA, poi il Giornale Radio della Rai e nel 2007 Gianni Riotta lo chiama al TG1, dove diventa una dei volti più conosciuti dal pubblico della Rai. La partecipazione a Ballando con le stelle, in prima serata con Milly Carlucci, ha sancito l’amore tra Matano e la Rai.