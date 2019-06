Si allertano gli appassionati di Temptation Island il noto reality che mette a confronto le coppie, con una permanenza tra single e tentatori. Questa settimana è cominciata la nuova edizione 2019, che già fa discutere molto.

Una delle coppie, quella composta da Jessica Battistello e Andrea Filomena già vacilla. Ma non è questo a preoccupare i telespettatori e ad infiammare il gossip. Pare, infatti, che una segnalazione anonima abbia rivelato che i due stiano fingendo. Ad accendere nuovi dubbi, però, ci sarebbe la youtuber Deianira Marzano, detta la Terribile.

La segnalazione anonima

Tra Jessica e Andrea è stato messo tutto in discussione dal primo momento. Lei, non solo si sarebbe molto lamentata del compagno dandogli del “mammone”, ma pare che subito abbia mostrato interesse per uno dei tentatori. La Battistello avrebbe addirittura confessato al single in questione di desiderare di baciarlo. Ovviamente Andrea ha subito richiesto un confronto, invocando l’organizzazione di un falò. Quando lei però si è rifiutata di accordarglielo lui sarebbe andato su tutte le furie.

Jessica e Andrea

Come si può notare la situazione è molto intricata. Ma in pochissimo tempo qualcuno giunge a mettere in dubbio l’autenticità di questa crisi. Come riporta La Nostra Tv, sembra che i due stiano fingendo a scopo di lucro: lei per aumentare follower, lui per dare visibilità al suo salone. Una notizia che potrebbe compromettere tutta l’edizione.

L’intervento di Deianira

Anche la famosa Deianira Marzano, ormai esperta ricercatrice di verità gossippare, è intervenuta sull’argomento. La youtuber e blogger pare essere in possesso di alcune prove che avallerebbero la tesi del “comblotto”.

Deianira Marzano

Secondo alcuni informatori della Terribile Jessica e Andrea si amerebbero moltissimo e non metterebbero a rischio il loro amore per nulla al mondo. Infatti, pare che di recente siano stati visiti (a registrazioni finite) a cena insieme. Questo vorrebbe dire che nonostante tutto quello che sta accadendo avrebbero comunque lasciato l’isola mano nella mano. Dove sta la verità?