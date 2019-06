Amadeus e Giovanna lo rifaranno, ancor più innamorati di 10 anni fa. In vista le nozze per il conduttore Rai e per l’ex valletta de L’Eredità: la coppia è infatti pronta a scambiarsi nuovamente le fedi nuziali ma questa volta in chiesa!

Amadeus e Giovanna… di nuovo a nozze!

Così Giovanna Civitillo vestirà nuovamente l’abito bianco e varcherà la navata di una piccola chiesetta romana con in mano il bouquet, passi convinti verso l’uomo che da oltre 10 anni è il suo compagno, il conduttore Amadeus. Un amore il loro scoppiato in quel de L’Eredità, tra scambi di battute tra conduttore-valletta e qualche “scossa” che li ha fatti innamorare.

La cerimonia religiosa tanto attesa

Come in molti già sapranno però, i due sono già sposati da circa 10 anni: era il 12 luglio del 2009 infatti quando Amadeus e Giovanna convolavano a nozze con rito civile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Da quel giorno l’amore non è sopito ma anzi, si è sempre rinnovato e ora, l’un davanti all’altro se lo giureranno di nuovo, in chiesa.

La soffiata arriva dal settimanale Oggi a cui ha voluto confermare tutto la stessa Civitillo: “Ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo“. Nessuna festa in pompa magna ma una cerimonia intima a cui prenderanno parte pochi cari.

Una buona Luna che influenzerà anche la carriera?

Non si resta in attesa di tutti i dettagli della cerimonia: dalla lista degli invitati all’abito che sceglierà la showgirl. Intanto, non si può che essere felici per il conduttore che all’età di 56 anni riesce finalmente a coronare il suo sogno d’amore. Chissà che questa buona luna in favore non possa avere qualche influenza positiva anche sul futuro lavorativo del conduttore, tuttora in cima alla lista dei candidati per condurre il prossimo Festival di Sanremo, giunto alla sua prestigiosa 70esima edizione.