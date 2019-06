E’ successo a Cesena, Emilia Romagna, dove un benefattore ha pagato un mese di soggiorno in albergo ad una coppia che stava vivendo su una panchina da una decina di giorni.

“A tutti può capitare di cadere, la differenza la fa la risposta della comunità che c’è intorno a chi si trova a terra – spiega per telefono il benefattore di cesenate, che ha chiesto di rimanere anonimo – Ho letto sul Carlino la storia […] e ho deciso di intervenire per dar loro una mano”.

Non riuscivano a pagare l’affitto

Gaetano Vaini e Samantha Bagnolini, marito e moglie, non riuscivano più a pagare l’affitto del loro appartamento, situato in un residence sulla riviera Romagnola. “Grazie, grazie di cuore” dice Vaini al telefono, come riportato da Il Resto del Carlino, all’uscita dalla mensa della Caritas. “Abbiamo un bagno tutto nostro, non sarei riuscita a resistere un’altra notte fuori”, aggiunge la moglie, in lacrime dalla forte emozione.

La coppia è intenzionata a sfruttare al meglio il soggiorno in albergo, in modo da riuscire a spostarsi in un vero appartamento alla fine del mese. Il marito è positivo, dice di aver già ricevuto un offerta di lavoro che potrebbe presto concretizzarsi e di essere in contatto con il comune: “Ce la possiamo fare. Ce la faremo”

L’aiuto del comune

“I nostri uffici si sono attivati – conferma l’assessore ai servizi sociali Carmelina Labruzzo – Abbiamo fissato un appuntamento con la coppia a breve […], entro pochi giorni. Il Comune è in grado di offrire un ampio spettro di alternative di appoggio”.

Un esempio per la comunità

Buone notizie, quindi, quelle che sono arrivate alla coppia cesenatica, la quale non smette di ringraziare il loro anonimo benefattore. Lui, intanto, spera che questo gesto possa essere d’esempio all’intera comunità, in modo che nel futuro nessun bisognoso sia lasciato solo.

Gesti simili sono rari, ma per fortuna non unici. Accadono nel nostro paese ed anche all’estero. Lo scorso Febbraio, ad esempio, un benefattore anonimo di Chicago aveva pagato la stanza d’albergo a 70 senzatetto, per proteggerli dal rigido inverno che stava imperversando sulla città americana.