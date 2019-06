Con l’arrivo delle alte temperature il rischio “colpi di testa” è dietro l’angolo. Il primo ad inaugurare le follie estive pare sia stato proprio Fedez, il marito di Chiara Ferragni che ha deciso di lasciare decisamente a bocca aperta i fan meravigliandoli con un disatteso biondo platino.

Fedez, dal disco di platino al biondo platino

Prima, di biondo, tra i due c’era lei; oggi invece c’è anche lui. Fedez che il platino di solito lo ha sempre appeso al muro delle sue case fantasmagoriche, ora se lo è messo in testa. Continua a riscuotere meraviglia a scalpore l’ultima “pazzia” del rapper che si è mostrato al pubblico con un look del tutto nuovo e inaspettato.

La blonde salade di Chiara Ferragni continua a fare colpo tant’è che il marito Fedez ha deciso di “trapiantarsela” la testa. Il cantante ha così infatti deciso di immergere il capo nella tinta mostrandosi sorridente, in un post su Instagram, in tutte le tonalità del biondo. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi“, scrive Fedez in didascalia, suscitando ilarità anche se di più divertente ci sono i commenti degli amici “vip” nonché la reazione della moglie Chiara Ferragni.





Le reazioni sbalordite degli amici

In tutta risposta al suo “anticipare l’invecchiamento”, così gli scrive il maestro dei maestri pasticceri, Iginio Massari: “Eh no è…. Non voglio competitors”. C’è chi nel nuovo look scorge una vaga somiglianza con uno dei personaggi de Il Trono di Spade, come Noemi: “House Targaryen?“. Sconvolta anche la Ferragni stessa che al post risponde con un complimento: “Ma quanto sei figo amore mio“; ma che come si vede nelle storie ha anche lei avuto una reazione alquanto disarmante.