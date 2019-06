Dopo il 14esimo anniversario di matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti, Ilary Blasi e la sua famiglia si trovano in vacanza a Ibiza. La showgirl si è mostrata durante alcuni momenti di relax da sola, ironizzando sul fatto che dall’essere mamma non si va in ferie e sfoggiando un fisico da urlo in bikini. E anche suo marito non poteva fare a meno di elogiare la sua bellezza e quella delle sue figlie, Chanel e Isabel, pubblicando uno scatto che le ritrae.

Ilary Blasi “in libera uscita“

A Ibiza, insieme alla sua splendida famiglia, Ilary Blasi si è concessa qualche momento di relax lontano dai suoi 3 figli. Infatti, su Instagram, la showgirl ha pubblicato una foto scattata davanti a un locale, celebrando la serata con queste parole ironiche: “Mamma in libera uscita“. Chiaramente, la bellissima moglie di Francesco Totti ha anche sfoggiato un fisico invidiabile e un outfit super, mostrandosi con un vestito a due pezzi giallo che si intona con i suoi capelli e risalta la sua abbronzatura.

Ma il fisico da urlo della showgirl è evidente in un altro scatto che ha pubblicato su Instagram in cui appare in costume da bagno leopardato e che ha fatto impazzire (ancora di più) i suoi fan. Ilary Blasi ha accompagnato la foto con la didascalia: “Summer vibes“. I commenti non si sono fatti attendere: “Tre figli , 38 anni e un fisico spaziale“. Poi, c’è chi ha commentando il post esaltando la bellezza della showgirl che non sembra affatto scalfita dal trascorrere del tempo: “Sempre più bella“.

Francesco Totti e le “più belle del mondo“

Ovviamente, anche Francesco Totti non si è sottratto dal pubblicare qualche foto della vacanza che lui e la sua splendida famiglia stanno trascorrendo a Ibiza. Infatti, l’ex calciatore icona della squadra della Roma ha postato uno scatto in cui ci sono le sue due figlie, Chanel e Isabel, insieme alla moglie Ilary Blasi scrivendo nella didascalia: “Le più belle del mondo“. D’altronde è impossibile non notare la bellezza delle tre “regine del cuore” del campione.