La prova della prima settimana è stata superata: Lisa Marzoli sembra avere la stoffa per condurre la versione più fresca ed estiva di La Vita In Diretta, che da settembre avrà dei nuovi conduttori. La giornalista del Tg2 ha convinto così tanto pubblico e produzione che comincia a girare la voce di poterla trovare a condurre anche la versione estiva di un altro importate programma della rete ammiraglia.

Tuttavia al momento restano solo voci, ma dopo questo straordinario successo in termini di share, potrebbe accadere davvero di tutto.

Pronta per UnoMattina

Il nome del contenitore mattutino a cui sarebbe stata accostata la Marzoli è UnoMattina. La versione estiva è stata affidata a Roberto Poletti, che proprio come lei, viene da una lunga scuola di giornalismo. Se l’è cavata così bene Poletti che gira voce la Rai sia pronta ad affidargli anche il formato autunnale.

Tuttavia l’ipotesi di vedere la Marzoli ad UnoMattina è in forte contrasto con alcuni parametri burocratici. Come è noto il programma è frutto di una collaborazione di Rai 1 e Tg1 e quindi si aspetta come conduttrice un’altra giornalista proveniente dal Tg1.

E se Elisa passasse a Tg1

La speranza è l’ultima a morire, quindi, stando alle indiscrezioni che sta passando al vaglio Blogo, potrebbe anche accadere che pur di avere la Marzoli ad UnoMattina il prossimo autunno, Lisa possa migrare dal Tg2 al Tg 1.

Tuttavia, stando alle certezze che le fonti di Blogo hanno raccolto, questo scenario sembra difficilmente realizzabile. Per il momento Lisa Marzoli resterà al Tg2. Per tutte le altre conferme e novità, purtroppo, non possiamo fare altro che attendere le comunicazioni ufficiali della rete.