Sono passati esattamente 10 anni (ieri, 25 giugno) da quando è morto il Re del pop, Michael Jackson. Tutti ricordano quel giorno in cui venne comunicata la notizia della morte per overdose da farmaci. Lo ricordano bene soprattutto i tre figli del cantante, che hanno provato ad andare avanti nonostante le difficoltà e le accuse rivolte al padre.

Come sono cresciuti i tre ragazzi

Non è stato facile per i figli di Michael Jackson superare quel giugno 2009 in cui il loro mondo è crollato. Alla morte del padre sono seguiti mesi, anni di sofferenza. Hanno dovuto realizzare che il padre, con il quale vivevano nel ranch di Neverland, non c’era più e loro erano solo degli adolescenti. Sono finiti a dover fare i conti non solo con le loro vite ma anche con l’opinione pubblica: hanno dovuto affrontare dapprima la bufera sulle cause della morte, in seguito le accuse di pedofilia rivolte al padre, che pensavano fossero state sepolte con la scomparsa del cantante. Paris, Prince e Blanket, hanno patito molto la pubblicazione del documentario mandato in onda nel marzo scorso, nel quale vengono ribadite le molestie e gli abusi sui minori da parte di Jackson.

Paris Jackson

A tormentarsi più di tutti per i nuovi addebiti nei confronti del padre sono stati Paris, oggi 21enne, e il piccolo di casa, Blanket, 17enne, che si fa chiamare Bigi. La rivista People ha da poco pubblicato un articolo in cui si leggono le parole di un amico della famiglia: “Le cose per loro sono state molto difficili dopo la morte di Michael. Ma è incredibile vedere quanto sono andati avanti“. Un’altra fonte vicina ai Jackson ha detto riguardo al documentario Leaving Neverland: “Tra tutti e tre, lei è quella che si arrabbia e soffre di più per ogni tipo di negatività che coinvolge Michael“. E ha proseguito: “Per lei è molto difficile affrontare le accuse. Sa che l’educazione ricevuta da Micheal è stata diversa, ma lei pensa comunque che lui sia stato il miglior papà. È molto protettiva nei suoi confronti“.





Oggi Paris è riuscita a superare un periodo di forte depressione accompagnato anche da un ricovero in ospedale e convive con l’opinione che il mondo ha del padre, anche se alle volte torna a fare dichiarazioni alla stampa in sua difesa. Lavora come modella, attrice e cantante. Nel 2017 ha firmato un importante contratto da modella anche se il suo obiettivo principale è fare musica con il fidanzato Gabriel Glenn, con il quale suonano nella band Soundflowers. “È entusiasta di creare musica“, ha detto l’amico di famiglia, che ha aggiunto: “Questa è la sua passione. Vuole fare più concerti con la sua band“.

Prince e Blanket, detto Bigi

Blanket, il cui nome per intero è Prince Michael Jackson II, era piccolissimo quando è morto il padre. Mentre Paris e Prince sono nati dall’unione tra Michael Jackson e Debbie Rowe, che sono stati sposati dal 1996 al 1999, Blanket è nato da una madre surrogata, il cui nome non è mai stato reso noto. Il ragazzino ha affrontato la crescita insieme ai suoi fratelli ai quali è molto unito. Il soprannome, assegnatogli dal padre, con il quale tutti lo conoscono è Blanket, che significa “coperta“, ma a causa del bullismo subito a scuola, dal 2015 il ragazzo si fa chiamare Bigi. Il 17enne, a seguito dell’uscita del documentario e delle nuove accuse di pedofilia, si è chiuso in se stesso. Qualche mese fa, nel marzo 2019, durante una trasmissione televisiva inglese, BBC 2, il cugino Taj Jackson ha rivelato: “Blanket si è completamente ammutolito e non dice più una parola“. E ha continuato: “In realtà è il ragazzo più loquace della scuola. Ora non dice più una parola. Siamo tutti molto preoccupati per lui“. Poi è apparso in qualche foto sui social network con il fratello maggiore, Prince.





Il primo dei figli del Re del pop è Prince Michael Jackson, il quale si è da poco laureato in economia alla Loyola Marymount University. Il Mirror riporta come un video della cerimonia di laurea abbia scatenato i teorici della cospirazione. Nelle riprese si sentirebbe una voce di un uomo non inquadrato che, a detta dei nostalgici fan, sarebbe proprio Michael Jackson e quella sarebbe la prova che è ancora vivo. Ad ogni modo, i ragazzi, per gli amici di famiglia che hanno parlato con People, sono cresciuti bene, nonostante tutto, e i due maschi sono molto amici: “Prince e Bigi sono migliori amici. Condividono molti interessi come la scienza e la fantascienza“. Gestiscono anche un canale YouTube attraverso il quale commentano i film in uscita e visti insieme.

Immagine in evidenza: Prince, Paris e Bigi Jackson. Fonte: Instagram