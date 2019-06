“Che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici di un piano rivoluzionario, un amore straordinario“, su queste note di Jovanotti arriva la dolcissima dedica d’amore di Simona Ventura per il compleanno del compagno Giovanni Terzi.

Simona Ventura, parole al miele per il compagno Terzi

Il loro profilo Instagram è un tripudio d’amore oggi più mai. È un giorno particolarmente felice e importante per Simona Ventura che festeggia per la prima volta il compleanno del compagno che le ha ridonato il sorriso, Giovanni Terzi. Sul profilo Instagram della conduttrice fiocca un video di pochi secondi che li ritrae insieme e felici su una spiaggia.

In didascalia parole ricolme d’affetto e devozione: “Questa è la nostra canzone… Il tuo primo compleanno insieme! Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande FELICITÀ nel dirti: ti amo“, scrive Simona Ventura. E ancora: “Buon compleanno Giovanni Terzi, noiuno“.

La risposta amorevole di Terzi

Particolarmente toccante l’immediata risposta del festeggiato che arriva pochi commenti sotto: “Ti amo – scrive Giovanni Terzi alla Ventura – E non passa giorno in cui hai pazienza, in cui mi accudisci…. mi sento un uomo fortunato ad averti accanto. Mi rendi felice amore mio“. Ma non è tutto perché a questo scambio amoroso si aggiungono numerose storie dello stesso taglio romantico.





Le storie d’amore di SuperSimo

Parole amorevoli fioccano anche sul profilo di Giovanni Terzi stesso che commentando il proprio compleanno su Instagram, scrive: “Il 26 giugno di due anni fa sorridevo ma in realtà mancava qualcosa nella mia vita per rendere il mio compleanno unico…. mancavi tu Simona Ventura“. Insomma, parole al miele senza limiti o confini.





E anche la sorella di Simona Ventura, Sara, ha voluto fare gli auguri social al cognato: “Sei entrato nella nostra vita – scrive la sorella di SuperSimo – In punta di piedi e con una garbatezza che ti contraddistingue… sei una persona che ci ha trasmesso tranquillità, serenità e portato sul mood “di un passo per volta””. E ancora, sempre in didascalia ad un post: “Sei per il tenere unito e non il dividere….”tutti per uno e uno per tutti”…. vedere felice e serena la mia amata Sista non ha prezzo… Sei tu Giovanni Terzi… Buon compleanno Moschettiere!!!“.