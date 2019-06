Angela Merkel è stata di nuovo colta da alcuni tremori durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht. Già la settimana scorsa c’era stato un episodio simile, ora c’è preoccupazione.

Merkel trema durante una cerimonia

8 giorni fa le telecamere di tutto il mondo immortalano Angela Merkel tremare molto durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky. Tutti si erano chiesti cosa stesse succedendo, poco dopo, durante una conferenza stampa, la cancelliera aveva cercato di sminuire quanto successo: “Ho bevuto 3 bicchieri d’acqua, e come può vedere, ora sto molto bene“, aveva risposto a un giornalista. Oggi però la storia si è ripetuta e torna a preoccupare l’Europa che si interroga su cosa stia accadendo alla cancelliera. Intanto però il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha confermato la partenza di oggi della Cancelliera alla volta del G20 di Osaka, proprio per rassicurare tutti sulla sua salute; “Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene“.

Guarda il video