Che ci sia aria di dolcezza e amore a casa Rodriguez-De Martino è indubbio e si sa da tempo. Da quando la super coppia ha ritrovato feeling e unione sembra diventato impossibile separarsi e i fan che hanno sempre creduto che sarebbero tornati insieme possono esultare. E adesso che si vocifera di un prossimo matrimonio, una Storia su Instagram pare confermare le intenzioni della coppia.

Santiago diventa prete… per un video

In una delle ultime Storie apparse sul profilo Instagram della showgirl Belen Rodriguez, il piccolo Santiago veste il ruolo, provvisorio e poco convinto di prete, mentre i genitori litigano e si scambiano un lungo bacio. Santiago si mostra un po’ perplesso e mamma Belen gli suggerisce all’orecchio cosa dire. Veloce come un lampo il figlio della coppia dice: “Vi dichiaro marito e moglie“, per poi sparire dietro il padre.

Se la coppia stia semplicemente giocando con il figlio e mostrandosi amore reciproco, oppure se siano piccole “prove” per un matrimonio futuro nessuno lo sa, del resto la coppia è molto riservata e difficilmente rilascerebbe notizie ufficiali su ipotetiche future nozze.

Niente figlio in arrivo

Le voci non si fermano mai e nelle ultime settimane si era parlato della possibilità che Belen e Stefano aspettassero un bambino. A smentire il tutto è arrivato Stefano De Martino che al settimanale NuovoTv ha rivelato: “Io e Belén per il momento non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino“. Il ballerino però tira fuori il suo cuore più dolce per parlare del figlio: “In lui vedo la mia stessa ironia, che è una qualità grazie alla quale riesco sempre a sdrammatizzare. Dalla mamma, oltre alla bellezza, spero abbia preso la tenacia: Belén è una delle donne più testarde che conosca”.