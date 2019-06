L’amore ritrovato tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez continua a far parlare. Occhi indiscreti e lingue pettegole sono infatti sempre in agguato. Tuttavia a smentire il presunto arrivo di un nuovo pargolo è stato proprio il ballerino. Anche se ha fatto capire che non è detto che Santiago resterà figlio unico.

Nessuna bambina in arrivo per Stefano De Martino e Belén

La coppia è tornata insieme più radiosa che mai, facendo il pieno di romanticismo e tenere coccole. I due piccioncini sono seguitissimi sui social e i più informati avevano anche presagito che Belén fosse incinta, in dolce attesa di una bambina. Pare, però, che nessuna cicogna sia in arrivo.

A dichiararlo è Stefano De Martino, al settimanale NuovoTv: “Io e Belén per il momento non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, ma siamo fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Dunque il piccolo Santiago potrebbe avere presto un nuovo compagno di giochi. In riferimento al primo figlio, Stefano De Martino ha dato voce al suo tenero lato paterno: “In lui vedo la mia stessa ironia, che è una qualità grazie alla quale riesco sempre a sdrammatizzare. Dalla mamma, oltre alla bellezza, spero abbia preso la tenacia: Belén è una delle donne più testarde che conosca”.





L’affetto per la coppia riunita

Stefano De Martino non ha voluto rivelare com’è riuscito a riconquistare Belén. Una magia che vuole tenere nascosta ai curiosi. E anche se in passato si è sentito oppresso dai gossip puntati sulla sua vita privata, ora sembra aver cambiato opinione.

Ha infatti affermato: “In passato c’è stato spesso una sorta di accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Stavolta, invece, c’è tanto affetto intorno a noi: siamo veramente abbracciati dalla gente“. Chissà, forse il loro amore ricucito avrà sciolto il freddo scetticismo. Certo è che la coppia è più unita che mai. Insieme anche sul lavoro: i due innamorati condurranno il Festival di Castrocaro che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 3 settembre.

*immagine in alto: Belén e Stefano. Fonte/Instagram Belén Rodriguez (dimensioni modificate)