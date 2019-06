Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono ormai tornati a essere una coppia affiatata e, tra dediche romantiche, presunti matrimoni bis e dichiarazioni d’amore, hanno ricominciato a far sognare i loro fan. Ieri, la risposta della bella argentina sulle infinite capacità del suo amore ha suscitato l’ironia e il plauso di tanti dei suoi followers. D’altronde, si sa, in tanti speravano che i due tornassero a fare coppia e, da quando si sono rimessi insieme, l’attenzione sulla loro relazione sentimentale è altissima.

Stefano De Martino nei panni di dj

Anche se potrebbe sembrare un battuta “caliente”, in realtà, non lo è e il riferimento è ad un commento di un follower di Belén Rodriguez che vedendo uno scatto pubblicato su Instagram dalla bella argentina in cui appare al fianco di uno Stefano De Martino munito di cuffie da disc jockey ha ironizzato chiedendo se fosse anche capace di mettere dischi in dialetto napoletano, perché in effetti ha fatto il dj in un noto locale di Milano, pare, proprio ieri sera.

Non si è fatta attendere la risposta della showgirl che ha subito precisato con orgoglio verso il suo amore “ritrovato”: “Lui sa fare tutto“, mettendo alla fine della frase anche un’eloquente emoticon con occhiolino ammiccante. Ovviamente, la sua risposta amorevole ha scatenato le reazioni dei suoi followers.

La risposta di Belén Rodriguez al commento in dialetto napoletano di uno dei suoi follower

L’ironia e il plauso dei fan di Belén

Tra i followers di Belén Rodriguez non poteva mancare chi ha a sua volta commentato la risposta della showgirl argentina sulle infinite capacità di Stefano De Martino.

E infatti c’è chi ha ironizzato, forse, con un po’ di malizia al “lui sa fare tutto” di Belén Rodriguez scrivendo: “Ma proprio tutto tutto?“. Poi, c’è chi ha fatto i complimenti alla showgirl per la sua risposta lodando anche le capacità della bella argentina: “Come te…. Sei mitica in tutto ciò che fai.. E insieme siete stupendi“.