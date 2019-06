È di Luciana Fantato il corpo ritrovato nel torrente Terdoppio (vicino ad Alagna Lomellina)? Sono partite le indagini per capire se la donna scomparsa 2 anni fa circa da Gambolò (Pavia) sia stata finalmente (ma in maniera tragica) ritrovata. Il cadavere sarebbe in stato avanzato di decomposizione.

Era scomparsa nel nulla

Il 10 novembre 2017, la 59ene Luciana Fantato era scomparsa da casa sua. Il marito Pierino Marcantognini e i figli Piergiorgio e Marta hanno cercato disperatamente la donna per 19 mesi, coinvolgendo anche la trasmissione Chi l’ha visto? . Inoltre, nei dintorni erano stati affissi molti volantini raffiguranti il volto della donna. Ora, attendono di conoscere la peggiore delle risposte, purtroppo.

Un allontanamento volontario?

Subito dopo la scomparsa di Luciana Fantato gli inquirenti avevano concentrato le ricerche nei pressi dell’abitazione della donna, senza però riscontrare elementi particolari. non si era potuto dunque capire se poteva trattarsi di un allontanamento volontario o di un incidente di qualche tipo. La donna si era allontanata, a quanto pare, di casa con i soli vestiti che aveva addosso e con un giubbotto, ma non aveva portato con sé documenti né soldi.

Iniziali sospetti sul marito

Del marito Pierino si sa solo che soffrirebbe di una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo con manie da accantonamento: le riprese del programma Chi l’ha visto? avevano mostrato gli interni della casa abitata dalla coppia, ed era stato così rivelato che la casa era piena di oggetti accumulati.

L’unico elemento che aveva portato, ad un certo punto, alcuni sospetti finire sul marito, era stato un biglietto trovato in casa in cui la scomparsa si esprimeva con toni di accusa nei confronti del marito. A quanto pare, anche in paese si raccontava di un rapporto teso e non privo di problemi tra i due coniugi: l’uomo era stato interrogato in caserma, così come la figlia della coppia, Marta. Nel marzo del 2019 era stata presentata richiesta di archiviazione per la scomparsa della donna, e la conseguente chiusura delle indagini.