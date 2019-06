Diana è una bambina di 6 anni di Napoli affetta da una grave malattia ematologica. Ha bisogno urgentemente di un trapianto di midollo osseo. Il padre della piccola ha lanciato un appello che è stato accolto da molti sui social network. Così è stato indetto nel capoluogo campano un appuntamento per partecipare tutti insieme, sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo e aiutare la famiglia della piccola Diana.

L’aplasia midollare

La piccola Diana, 6 anni, è affetta da una malattia rara chiamata aplasia midollare, o anche anemia aplastica, diagnosticata nell’ottobre scorso. Si tratta di una grave carenza di tessuto emopoietico midollare, dalla quale deriva uno scompenso di tutte le cellule del sangue: piastrine, globuli bianchi e globuli rossi. Sul sito della Fondazione Veronesi si legge che “non è una malattia tumorale, come le leucemie, ma, nella sua forma severa è ugualmente grave“. La bimba rischia la vita se non si troverà al più presto un donatore di midollo osseo. Un appuntamento per partecipare alla tipizzazione, ovvero l’estrazione dei dati genetici attraverso un campione di sangue o di saliva per verificare la compatibilità con il paziente, è stato proposto sui social network. Sull’appello, condiviso da molti, si legge che era stata trovata una donatrice dalla Germania ma poi si è tirata indietro. Da qui l’urgenza di trovare velocemente un midollo osseo compatibile.

Su Cronaca Flegrea si leggono le parole del padre della piccola: “Speriamo che questa iniziativa possa arrivare al cuore di chi può, con un piccolo gesto, salvare la vita di Diana e di tanti bambini che vivono in questa dimensione sospesa tra incubo e realtà“. Inoltre, ha aggiunto: “Credo che la nostra generazione abbia una grossa responsabilità nei confronti dei bambini di oggi“, e ha continuato: “I nostri figli sono nati in un mondo inquinato e caratterizzato da un alto livello di tossicità. Abbiamo però uno strumento, che è quello della sensibilizzazione, che può servire a contrastare questo dramma“.

L’appuntamento per aiutare Diana

Anche il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha condiviso l’appello su Facebook. Borrelli ha scritto: “Diana rischia la vita, serve un donatore di midollo osseo: appuntamento 6 luglio a piazzale Tecchio. Tutti in campo per darle una mano“. L’invito per partecipare alla tipizzazione si rivolge a “tutte le persone tra i 18 e i 35 anni che godano di buona salute e che abbiano un peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi“. Continua con delle informazioni più specifiche: “Sabato 6 luglio, a partire dalle ore 9, sarà allestito un presidio in piazzale Tecchio 80, nei pressi del Politecnico, per trovare un donatore di midollo osseo per la piccola Diana“. E poi la storia della bimba: “La bambina originaria di Napoli, di soli sei anni, è in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una aplasia midollare di grado severo che rischia di mettere a repentaglio la sua vita. Una donatrice proveniente dalla Germania si era fatta avanti per aiutarla ma purtroppo si è tirata indietro“.







Il consigliere, insieme al conduttore Gianni Simioli, de La Radiazza su Radio Marte, ha quindi invitato la popolazione a non mancare all’appuntamento: “Invitiamo tutte le persone che rispondono ai requisiti a sottoporsi alla tipizzazione che avviene attraverso un tampone salivare. Purtroppo noi abbiamo superato i limiti di età richiesti per sottoporci al prelievo ma, come Radiazza, offriremo alla piccola Diana e alla sua famiglia il massimo supporto“. Infine Borrelli e Simioli hanno detto: “Mai come questa volta i napoletani sono chiamati a mettere in campo la loro proverbiale umanità“.

Immagine in evidenza: La piccola Diana. Fonte: ADMO Campania/Facebook