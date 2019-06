Alvin, collega ma soprattutto amico, è andato a trovare Katia Follesa in ospedale. Un simpatico video pubblicato su Instagram ha tranquillizzato i fan della comica. A breve verrà dimessa e ricomincerà subito a lavorare.

La visita e l’annuncio del ritorno in trasmissione

Alvin ha fatto visita alla sua carissima amica ed inseparabile collega che è ricoverata in ospedale per una cardiomiopatia ipertrofica, una malattia ereditata dal padre con la quale dovrà convivere per tutta la vita. In questi giorni si trova in ospedale per sottoporsi ad una terapia specifica presso il Gruppo Ospedaliero di San Donato di Milano, presidio che la segue da tempo e al quale ha più volte rivolto sinceri ringraziamenti.





Nel breve video realizzato da Alvin, Katia appare sorridente ed in buona salute; i due si concedono anche un simpatico siparietto. Ora è pronta per ricominciare. Nel commento infatti l’annuncio che tutti speravano di leggere: “Giovedì torniamo in onda insieme su Radio 101”. La coppia del programma radiofonico 101 Radio Show, in onda dal lunedì al venerdì tra le 12.00 e le 14.00 su R101 torna dunque oggi al timone del programma per la gioia dei radio ascoltatori.

Affrontare la malattia con il sorriso

Non è la prima volta che Katia Follesa dimostra la sua forza d’animo e la sua capacità di reagire alla malattia. “La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno di due giorniiiiiiii……”. Questo l’incipit dell’ultima foto postata su Instagram dal letto dell’ospedale sorridente e grintosa, al quale seguono i ringraziamenti all’equipe medica che si prende cura del suo cuore “che ogni tanto richiede coccole!”





Katia è affetta dalla cardiomiopatia ipertrofica. Si tratta di una patologia genetica ereditaria del tessuto muscolare del cuore che ne provoca l’ispessimento e la rigidità causando una riduzione della quantità di sangue proveniente dai polmoni. Nel 2018 la comica e conduttrice TV aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera un episodio accaduto nel 2006. In quell’anno, alla guida della sua auto, fu colta da un malore improvviso. Questo evento traumatico le cambiò la vita, spingendola a fare controlli approfonditi che la portarono alla diagnosi della patologia cardiaca ereditata dal padre. Katia però non ha mai perso il sorriso. Ha imparato a prendersi cura di se stessa forte del suo carattere spumeggiante, della vicinanza dei suoi amici e colleghi e dell’affetto dei suoi fans.

*Immagine in evidenza: fonte Instagram – Alvin. Frame da video, dimensioni modificate.