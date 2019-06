Una tragedia quella che giunge alla luce in questi momenti. Filtrano pochissime informazioni circa quanto accaduto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria: le informazioni che filtrano sono poche ma sembra chiaro che un bambino sia morto dopo essere precipitato dal balcone della sua casa.

Bambino di 8 anni precipita dal balcone

I soccorsi e i carabinieri si sono mobilitati tutti e gli agenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita di un bambino di appena 8 anni. La tragedia si è consumata a Novi: un bimbo di 8 anni, secondo La Stampa affetto da autismo, è morto quest’oggi dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione.

Morto dopo essere stato soccorso

È avvenuto tutto la mattina, ad un’ora non confermata dagli inquirenti. Il bimbo sembra abbia approfittato di un momento, un attimo di distrazione della madre. Il piccolo si trovava presumibilmente sul balcone per giocare e all’improvviso, è precipitato dal sesto piano. Un volo di metri e metri che gli è costato la vita. Una passante, accortasi subito dell’accaduto, ha allertato subito i soccorsi che l’hanno velocemente trasferito all’ospedale di San Giacomo di Novi dove i medici hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo e salvarlo ma tutto è stato vano.

Avuta notizia della morte del figlio, la donna è stata colta da un malore e ricoverata in ospedale.