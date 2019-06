Samuel Koch era rimasto paralizzato nel 2010, in seguito a un terribile incidente durante una puntata della versione tedesca di Scommettiamo che…? (Wetten Dass…?). All’epoca, Michelle Hunziker conduceva la trasmissione con il collega Thomas Gottschalk, e rimase particolarmente turbata dall’accaduto. A 9 anni dal dramma, il 31enne, ex stuntman, torna in piedi grazie alla tecnologia e al supporto del fratello fisioterapista. La sua determinazione ha giocato un ruolo chiave nella svolta.

Paralizzato per un incidente in tv

Samuel Koch oggi ha 31 anni e ne ha passati 9 su una sedia a rotelle, vittima di un terribile incidente durante una performance televisiva. Ex stuntman, si era cimentato in un numero ad alta tensione nello show condotto dall’allora 23enne Michelle Hunziker, Wetten Dass…?, edizione tedesca del celebre Scommettiamo che…?.

Avrebbe dovuto saltare una fila di auto grazie a due molle posizionate sotto gli stivali, ma l’esibizione si è conclusa con una drammatica caduta. Nel violento impatto al suolo, Koch aveva riportato gravissime lesioni a carico della colonna vertebrale, con fratture multiple che lo hanno costretto alla paralisi.

Una condanna dalla quale ha cercato sempre una via d’uscita, senza abbattersi o chiudersi nel suo dolore: è così che il ragazzo ha preso in mano la nuova sfida della sua esistenza e ne ha fatto una battaglia vincente.

Samuel Koch, in piedi dopo 9 anni

Samuel torna in piedi dopo 9 anni dai fatti che lo hanno privato delle sue certezze e della forza di quelle gambe su cui aveva sempre contato, che lo avevano sostenuto in decine di imprese adrenaliniche prima dell’incidente.

Oggi, dopo essersi dedicato incessantemente a un percorso di riabilitazione, dopo allenamenti di 8 ore al giorno, tutti i giorni, si è riappropriato della posizione eretta grazie a un particolare attrezzo.





Si tratta di un dispositivo norvegese che gli consente di stare in piedi, e ne ha parlato ai microfoni del quotidiano Bild Zeitung: “Mi sono allenato con mio fratello che è fisioterapista“.

Lo straordinario risultato ottenuto, dopo mesi di sudore e coraggio, è frutto “di convinzione, speranza e lotta“, come ama ricordare agli altri e a se stesso.

La vita dell’ex stuntman dopo il dramma

Samuel Koch si è affermato come scrittore e attore, e sui social continua a condividere il suo cammino con migliaia di persone. Ha sposato la sua Sarah, che gli sta accanto con pazienza e amore.

In tutto questo tempo, trascorso a combattere e sperare, ha continuato a cercare nuovi orizzonti per il suo talento in continuo divenire. È riuscito a conquistare la fama nel mondo della recitazione, ha pubblicato libri di grande pregio e non intende fermarsi a guardare la vita che passa.

*immagine in alto: fonte/Instagram einsamuelkoch, dimensioni modificate