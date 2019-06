Federico Fashion Style è persona, o personaggio, ben noto ai vip e agli amanti del gossip. Nelle ultime ore il parrucchiere più famoso del web ha pubblicato uno scontrino del suo Salone che sta facendo scandalo: 3.500 euro totali.

Lo scontrino shock

Uno scontrino piuttosto caro, 3.500 euro per un trattamento ai capelli nel salone di Corso Como a Milano. È lui stesso a pubblicare lo scontrino sottolineando alcune voci, soprattutto quella delle extension che pare costino 300 euro l’una.

La spiegazione di Federico Fashion Style

“Ogni persona che entra può fare svariate cose ma tutto inizia con una consulenza da parte mia, a seguito la cliente richiede il preventivo e poi si procede con il lavoro“. È lo stesso parrucchiere a spiegare in un video come funzionano le cose: alla signora a cui appartiene questo scontrino è stato fatto un preventivo che ha accettato. Le extension sono un po’ il nodo del contendere, la signora ne ha messe 10 e per il parrucchiere è presto spiegato tutto: 300 euro per 10, fa 3mila. “Se io vado in un negozio e compro una maglia la pago 20 se ne compro 10 la pago 200€ ma non è il prezzo di una maglietta ma di ben 10 maglie“, spiega ancora. Poi pubblica online i costi dei trattamenti nel suo salone e spegne tutte le polemiche.

