Barbara Palombelli ha rivelato alcuni degli argomenti trattati nel suo libro, Mai Fermarsi, nel corso di un’intervista per la trasmissione I Lunatici, in onda su Radio2 e condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La giornalista e conduttrice aveva già rivelato un dettaglio doloroso del proprio passato nei giorni scorsi, ma ora, anche grazie al libro in cui ripercorre la propria vita privata e professionale, sta iniziando a dare al pubblico un’immagine di sé diversa a quella cui si era abituati.

Nel testo si scopre, infatti, una Palombelli fatta di paure e debolezze, diversa dall’immagine fredda e distaccata che può dare all’interno delle trasmissioni che conduce, ad esempio Forum.

Barbara Palombelli e le sue debolezze

Barbara Palombelli ha iniziato con la radio, definita “amore della mia vita”, e sognava di diventare giornalista fin da bambina, quando scriveva i suoi giornali o racconti gialli e li faceva leggere ai suoi familiari. Da quelle prime esperienze amatoriali la conduttrice ha continuato ha inseguire il proprio sogno e non si è mai pentita di aver scelto la via del giornalismo.

Ma tutta questa soddisfazione ha, purtroppo, anche dei lati negativi che Barbara Palombelli non ha esitato a sottolineare in Mai Fermarsi. “Chi è abituato a seguirmi in tv o tramite i media scoprirà una Barbara piena di ansie, di sensi di colpa, ogni tanto un po’ depressa”, ha raccontato durante l’intervista.

La giornalista sa che la sua immagine pubblica sembra quella di una persona “di ferro, di ghiaccio”, forse fin troppo controllata e frutto di un’educazione rigida. Secondo il padre “se stavi male non dovevi dirlo, perché in sostanza non gliene importava a nessuno”.

Il rapporto con Francesco Rutelli

Barbara Palombelli ha poi parlato anche della sua relazione con il marito Francesco Rutelli, spiegando le difficoltà di essere la moglie di un politico in vista: “È stato difficile rivendicare il mio spazio, anche se certe volte venivi sempre etichettato come la moglie dì“.

La conduttrice ha raccontato di come nel corso della sua via abbia subito tante calunnie e che ha visto pronunciare tante bugie sul proprio conto: “Mi hanno calunniato, ad esempio quando dicevano che ero proprietaria, insieme a Maria De Filippi, dei parcometri di Roma”.

