Superare la propria paura grazie alla presenza del fidatissimo golden retriever. La storia di questa amorevole coppia umano-animale mette in luce come, nella vita quotidiana di ogni giorno, la presenza di un amico sincero e a 4 zampe possa essere di fondamentale aiuto per affrontare le piccole sfide di ogni giorno.

Il blocco superato grazie a Wall-e

La storia di Serena Brucioni e di Wall-e sta rimbalzando da una parte all’altra dell’Italia. Per i maturandi sono giorni difficili ma per Serena, iscritta all’Iti Galileo di Livorno, lo erano un po’ di più. Non era però né questione di studio né di preparazione ai fatidici giorni della maturità, il vero problema era l’ansia rappresentata dall’esame conclusivo, quello orale di fronte alla commissione.

Alla maturità con il cane di salvataggio

Serena ha sempre avuto problemi ad esporre a voce alta i propri argomenti, le accadeva spesso già nel corso dell’anno puntualmente ad ogni interrogazione, e le sarebbe probabilmente accaduto anche il giorno della maturità, una chiusura ancora più acuta per l’ansia. Al suo fianco però, in un momento per lei così difficile, c’è stato per tutto il tempo Wall-e, un pelosissimo golden retriever di 5 anni della Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze.

Orale superato per la coppia!

La sola silente presenza di Wall-e poco dietro di lei, appoggiato alla sua sedia, le ha infuso così tanta fiducia in sé stessa da riuscire a superare ogni blocco con facilità, esponendo la sua tesina con eloquenza e totale lucidità. Sapeva che Wall-e sarebbe stato la sua ancora di salvataggio e proprio per questo motivo l’ha voluto ferventemente accanto in un giorno per lei così importante, chiedendo alla commissione scolastica di fare uno strappo alla regola. I due avevano già avuto modo di incontrarsi qualche tempo prima, un colpo di fulmine scoccato durante le ore di alternanza scuola – lavoro.

Il Presidente della Scuola italiana Cani Salvataggio Firenze Salvo Gennaro, di cui fa parte anche il tenero Wall-e, ha così voluto raccontare l’esperienza del golden in veste di “maturando” ai microfoni di Tgcom: “Wall-e è stato una presenza discreta ma fondamentale per dare una sicurezza in più alla ragazza”.