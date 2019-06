Un periodo di stop per diversi cantanti italiani, infatti, dopo l’annuncio di Alessandra Amoroso, è la volta di Laura Pausini. La cantante ha annunciato che al termine del tour con il cantautore Biagio Antonacci ha bisogno di fermarsi per un periodo di 2 anni.

L’annuncio di Laura Pausini

Come riporta Skytg24, durante la presentazione del tour con il cantante Biagio Antonacci, suo amico di vecchia data, Laura Pausini ha annunciato di sentire il bisogno di fermarsi, di prendersi una pausa dalla musica. Gli ultimi 6 anni sono stati molto prolifici per la cantante che ha pubblicato ben 4 album e ha affrontato 3 tour mondiali.

Purtroppo, pare che la decisione sia già stata presa per cui i fan non possono fare altro che rassegnarsi all’idea di non vederla calcare un palcoscenico e di non sentire sue canzoni nuove di zecca per 2 anni. Laura Pausini è stata chiara: “Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare“.

Laura Pausini inarrestabile

Laura Pausini è sicuramente una cantante di talento, in grado di incantare il pubblico italiano e internazionale e, anche se non ha menzionato minimamente la sua vita familiare, è chiaro che la sua prolifica attività creativa non può non togliere del tempo a questa fetta fondamentale della vita dell’artista.

Poco più di una settimana fa, la cantante aveva infatti pubblicato un post su Instagram in cui raccontava il suo dolore per non essere riuscita ad andare alla recita di sua figlia. Laura Pausini ha scritto: “Stamattina c’era la recita della mia Paola a scuola… in questi giorni di prove senza fine, sono riuscita ad accompagnarla alla recita di danza e all’incontro serale con tutte le classi, ma stamattina non sono riuscita a svegliarmi in tempo. Per me è stato un colpo al cuore e so che anche per lei è stato difficile non avere la sua mamma con sé“.