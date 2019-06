È arrivato il 13° anniversario di nozze per Mara Venier e Nicola Carraro, ma un retrogusto ‘amaro’ guasta, in parte, la festa. Il motivo? Lo ha rivelato la stessa conduttrice attraverso la sua dedica social al marito, al quale ha ribadito il suo amore. I follower della regina di Raiuno hanno così appreso che c’è qualcosa che li tiene lontani.

Anniversario a distanza

Mara Venier ha sposato Nicola Carraro nel 2006, dopo aver vissuto travolgenti passioni con Jerry Calà (suo ex marito) e Renzo Arbore. Per la conduttrice è tempo di festeggiare il 13° anniversario di matrimonio, ma qualcosa la tiene lontana dalla sua dolce metà.

Con una splendida dedica su Instagram, zia Mara ha condiviso la gioia del momento con i suoi fan, ma c’è un dettaglio che smorza l’entusiasmo: “Oggi è il nostro anniversario… 13 anni… Ma tu sei a santodomingo con Bibì……ti amo lo stesso amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte….“





Nicola Carraro a Santo Domingo

Già in passato la Venier aveva spiegato il motivo che tiene suo marito a Santo Domingo, luogo in cui, da tempo, la coppia ha scelto di vivere i suoi momenti di relax al riparo dai riflettori. “L’aria di mare è fondamentale per lui“, ha detto mesi fa a un suo fan incuriosito dalla grande distanza.

Il marito della conduttrice vive prevalentemente all’estero, e attualmente sarebbe in vacanza in compagnia di un amico, proprio nella magica cornice dei Caraibi.

Nessuna crisi all’orizzonte, come qualcuno avrebbe ipotizzato: la coppia naviga a vele spiegate verso un futuro in cui l’amore sembra farla davvero da padrone.

Nicola Carraro ha dimostrato spesso il suo forte sentimento per la moglie, sorprendendola durante la diretta di Domenica In con bellissimi e inequivocabili gesti romantici.