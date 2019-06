Dopo 13 anni di matrimonio, l’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro non solo sembra solido, ma anche vivace. Oggi, cade l’anniversario delle loro nozze, una ricorrenza che i due stanno vivendo a distanza, perché Nicola Carraro vive prevalentemente a Santo Domingo, dove si trova con un suo caro amico con il quale si diletta nel girare dei piccoli siparietti comici. Proprio oggi, Nicola Carraro non solo ha augurato buon anniversario alla sua consorte con un video romantico ma le ha rifatto la proposta.

La proposta ufficiale di Nicola Carraro a Mara Venier

Bisogna aspettarsi un matrimonio bis per Mara Venier e Nicola Carraro? Sembra proprio di sì. Suo marito da Santo Domingo le lancia la proposta in un video romantico e simpatico, nel suo stile, insomma. In ogni caso, le sue sono le parole di un uomo innamorato: “Ciao amore mio! Buon anniversario! Ti ricordi che giorno meraviglioso?! Nel 2006! La tua mamma era bellissima, elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici, una festa meravigliosa e poi tu, bella, sorridente, con quel vestito meraviglioso di Valentino fantastico… Era una bellezza vederti, ti amo, ti voglio bene“.

Poi, arriva la proposta: “A proposito, se torni a Santo Domingo invece di stare da Diaco, io ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente, baci amore mio!“. In chiusura, poi, si vede con il suo immancabile amico, in arte Bibì, con cui ha fatto un siparietto comico per salutare Mara Venier e consigliarle di smettere di lavorare e raggiungerli.

La risposta di Mara Venier

La risposta di Mara Venier non si è fatta attendere, anche perché Nicola Carraro le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse con un biglietto in cui si legge la stessa proposta che le ha fatto su Instagram. E zia Mara ha detto “sì” al matrimonio bis proprio con un post in cui immortala il mazzo di rose rosse che le ha inviato. Mara Venier ha scritto: “Anch’io amore mio….“. La frase è stata chiaramente accompagnata da tantissimi cuori. Quindi si attende il matrimonio bis, avremmo già la location: Santo Domingo.