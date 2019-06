Di questi momenti la notizia che un poliziotto del Reparto Volanti è finito questo pomeriggio vittima di un accoltellamento da parte di un pregiudicato. Accoltellato, l’agente è stato trasportato in ospedale d’urgenza.

Tor Bella Monaca: accoltellato un poliziotto

Sono gravi le condizioni dell’agente di Polizia che in queste ore è stato vittima di aggressione in quel di Tor Bella Monaca. L’agente di polizia si trovava all’interno di un tabacchino in loco, intervenuto su chiamata per sedare un’accesa lite tra coniugi in piena crisi da separazione. Mentre si trovava all’interno della tabaccheria, l’agente di polizia è stato colpito con un coltello – più volte – da un pregiudicato molto probabilmente sotto gli effetti della droga.

Fermato un pregiudicato: ipotesi di vendetta

Sono pochissime le informazioni che filtrano da Tor Bella Monaca ma le condizioni in cui versa il poliziotto sembra siano particolarmente serie. Ad accoltellare l’agente sarebbe stato Pietro Maruca, una persona nota alle forze dell’ordine che brandendo un coltello di circa 20 cm ha accoltellato più e più volte l’agente.

Al momento non è chiara la dinamica né il motivo dell’aggressione. Immediatamente fermato, si sono aperte le indagini dell’uomo: non è escluso che Maruca abbia agito spinto dalla sete di vendetta. Maruca risulta essere infatti il padre di un ragazzo di 18 anni, deceduto nel 2016 dopo essersi schiantato al volante mentre si trovava in fuga dalle forze dell’ordine.

L’agente di polizia, immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasferito in codice rosso al policlinico Casilino e le sue condizioni risultano gravi.