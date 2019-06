Brutta avventura per Lorella Cuccarini, dopo la gioia degli ultimi giorni a seguito dell’annuncio che sarà proprio lei a condurre la prossima edizione de La vita in diretta, per la conduttrice un piccolo incidente che le ha lasciato brutti segni sul volto.

Lorella Cuccarini si mostra ai fan col volto tumefatto

Per la conduttrice solo un grande spavento e qualche livido per quella che è stata solo una semplice caduta in strada. È stata proprio lei a mostrarsi così sui social raccontando quanto accadutole. In una Instagram Story infatti la Cuccarini si è mostrata sorridente ma con il volto completamente tumefatto: “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca”, ironizza.

Lorella Cuccarini e i lividi della caduta sui social

Una disavventura riportata col sorriso, come vuole la sua nuova filosofia di vita raccontata durante una recente intervista per il settimanale Nuovo. “Ho imparato a prendere la vita con molta più leggerezza rispetto a prima”.

Prossimamente a La vita in diretta

È di pochi giorni fa la notizia che sarà proprio lei a condurre il noto programma di Rai 1, La vita in diretta, accanto al giornalista Alberto Matano. Una notizia accolta dalla stessa Cuccarini con gioia immensa. Cuccarini e Matano prenderanno il posto che prima era di Tibero Timperi e Francesca Fialdini che prenderanno le redini di un nuovo programma.

Gli auguri all’amico Marco Columbro

Negli ultimi giorni è stato il compleanno dello storico conduttore Marco Columbro, che ha compiuto 69 anni lo scorso 28 giugno. “In ritardo di 24 ore, ma recupero immediatamente: buon compleanno, amico di sempre! Arrivederci presto” scrive sui social la Cuccarini.





Credits immagine in alto: Instagram/Lorella Cuccarini