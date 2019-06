Lorella Cuccarini ha ottenuto il timone della trasmissione La vita in diretta, format reduce dal successo dell’ultima stagione. La showgirl sarà conduttrice al fianco di Alberto Matano, giornalista e volto noto del Tg1. Al settimanale Nuovo ha affidato alcune rivelazioni sul passato e sul presente, non nascondendo un aspetto del suo carattere che avrebbe limato col tempo.

Lorella Cuccarini si confessa

Dopo mesi di rumors, la formula per la conduzione de La vita in diretta è confermata: Lorella Cuccarini e Alberto Matano prenderanno il fortunato posto che fu di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi (dati come prossimi conduttori di un’altra trasmissione).

La gioia della showgirl è palpabile, come quella dei suoi tantissimi fan, ma c’è qualcosa che molti non conoscono di lei e che ha voluto rivelare al settimanale Nuovo.

Secondo la sua lettura degli eventi che la riguardano, la conduttrice sarebbe cambiata parecchio nel corso degli anni: “Oggi sono una persona positiva, che sa sorridere… Una volta, invece, piangevo spesso: i miei 53 anni saranno pur serviti a qualcosa!“. Lorella Cuccarini rivela di aver pianto molto nella sua vita, ma avrebbe trovato l’equilibrio giusto per sorridere al suo presente.

La formula vincente della showgirl

Ma c’è un segreto dietro la svolta positiva di un carattere che ha ceduto spesso alle lacrime? La domanda attanaglia i fan, e la risposta arriva proprio dalla showgirl: “Ho imparato a prendere la vita con molta più leggerezza rispetto a prima“.

La formula vincente di Lorella Cuccarini, dunque, sarebbe semplicemente il suo sorriso: “Un tempo mi prendevo troppo sul serio ed ero severa con me stessa“. Il modo giusto per superare gli ostacoli è ammorbidire le maglie dell’autocritica, ed è questo il consiglio velato che si intravede nelle sue parole.

A precedere l’esordio dell’ex ballerina a La vita in diretta ci saranno le 4 puntate speciali di Linea Verde, format che la conduttrice avrebbe ‘soffiato’ (involontariamente) a Nunzia De Girolamo.